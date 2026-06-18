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  4. Эксарбитр ФИФА – об ошибках судей в игровых моментах с Мбаппе и Месси
Чемпионат мира
18 июня 2026, 10:29 |
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Эксарбитр ФИФА – об ошибках судей в игровых моментах с Мбаппе и Месси

ЧМ только стартовал, а уже есть претензии не только к футболистам

18 июня 2026, 10:29 |
501
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Эксарбитр ФИФА – об ошибках судей в игровых моментах с Мбаппе и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия судей в двух резонансных эпизодах в матчах Франция – Сенегал и Аргентина-Алжир.

«На 58-й минуте именитый сенегалец Мане пытался в подкате выбить мяч у рвавшегося к воротам Мбаппе. В последней фазе африканец ошибся и попал по ноге француза, потерявшего равновесие в штрафной площадке.

На мой взгляд, это очевидное нарушение правил и африканцы должны были наказаны 11-метровым ударом. Поэтому мне непонятно почему арбитр Апреза Фагани (Иран) даже после подсказки VAR и просмотра видеоповтора не изменил свое ошибочное решение и не назначил пенальти. Хорошо, что французы добились перелома и склонили благодаря Мбаппе чаши весов на свою сторону. Иначе громкого скандала трудно было бы избежать.

А на 31-й минуте поединка Аргентина – Алжир в борьбе за мяч сошлись другие два прославленных футболиста: Месси и Менди. Африканцу удалось опередить Лионеля и перекрыть путь к мячу. Но поскольку все было в динамике, нога аргентинца прошлась по лицу соперника. Это был фол, однако поскольку в действиях Месси не было агрессии, то он должен был увидеть перед собой желтую карточку. Видимо, авторитет Лионеля повлиял на арбитра Шимона Марчиняка из Польши и почему-то вообще проигнорировал это нарушение. Так не должно быть: закон писан для всех».

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика инсайд Мнение эксперта Мирослав Ступар Лионель Месси Килиан Мбаппе
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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