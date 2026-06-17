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  4. ФОТО. Помните ее? Фанатка Хорватии откровенно нарядилась на матч с Англией
Чемпионат мира
17 июня 2026, 23:35 | Обновлено 17 июня 2026, 23:37
1889
0

ФОТО. Помните ее? Фанатка Хорватии откровенно нарядилась на матч с Англией

Иван Кнолл будет поддерживать хорватскую сборную в стартовом матче ЧМ-2026

17 июня 2026, 23:35 | Обновлено 17 июня 2026, 23:37
1889
0
ФОТО. Помните ее? Фанатка Хорватии откровенно нарядилась на матч с Англией
Getty Images/Global Images Ukraine. Ивана Кнолль
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Хорватская модель Ивана Кнолль присустствует на матче национальной сборной против Англии в 1-м туре группы L чемпионата мира 2026.

Кнолль подкоирила предыдщий мундиаль в Катаре, став самой сексуальной фанаткой турнира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Ивана прибыла на игру Англии и Хорватии в откровенном наряде и многовенно стала главной звездой трибун.

В декабре 2025 года Кнолль пообещала, что разденется до гола, если Хорватия выиграет трофей ЧМ.

ФОТО. Помните ее? Фанатка Хорватии откровенно нарядилась на матч с Англией

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Ивана Кнолль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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