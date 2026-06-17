ФОТО. Помните ее? Фанатка Хорватии откровенно нарядилась на матч с Англией

Хорватская модель Ивана Кнолль присустствует на матче национальной сборной против Англии в 1-м туре группы L чемпионата мира 2026.

Кнолль подкоирила предыдщий мундиаль в Катаре, став самой сексуальной фанаткой турнира.

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Ивана прибыла на игру Англии и Хорватии в откровенном наряде и многовенно стала главной звездой трибун.

В декабре 2025 года Кнолль пообещала, что разденется до гола, если Хорватия выиграет трофей ЧМ.

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