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Чемпионат мира
18 июня 2026, 09:58 | Обновлено 18 июня 2026, 10:03
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0

США – Австралия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Поединок, который может определить победителя группы

18 июня 2026, 09:58 | Обновлено 18 июня 2026, 10:03
103
0
США – Австралия. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
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Старт на ЧМ-2026 оказался сказочным, как для сборной США, так и для национальной команды Австралии. Если «звездно-полосатые» удивили всех уверенной по счету и игре победой над довольно крепким Парагваем (4:1), то «соккеруз» и вовсе шокировали тем, что взяли полновесные три очка в игре с Турцией (2:0), причем называть этот результат незаслуженным или случайным вряд ли у кого-то повернется язык.

Поэтому очный матч двух счастливчиков первого тура априори превращается в битву за потенциальное первое место в этой группе. Победитель получит существенную фору, с которой в третьем поединке может уже тактически продумывать сценарии и варианты, не имея необходимости рисковать или лезть вперед за очередной победой.

Против Парагвая команда Маурисио Почеттино продемонстрировала отличный прессинг с дальнейшими быстрыми переходами в атаку. Австралийцы же абсолютно дезориентировали талантливых турков своей надежностью в обороне и действиями на грани самопожертвования. Но «соккеруз» не собирались исключительно отбиваться, и при первых же возможностях быстро бежали вперед, стремясь застигнуть соперника врасплох.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Очевидно, что в матче против США австралийцы снова попробуют сыграть где-то в том же ключе, что и против Турции. «Соккеруз» не выглядят ярко, но однозначно такой их стиль является проблемой для любой команды, которая получает мяч под свой контроль. И американцам предстоит решать не только проблему взламывания организованной обороны соперника, но и, прежде всего, не допускать возникновения больших свободных зон у себя за спиной, чем Австралия будет готова воспользоваться молниеносно.

С другой стороны, штаб Маурисио Почеттино всегда отличался очень грамотной тактической работой, и если турков Австралия еще смогла удивить, то вряд ли это пройдет и со «звездно-полосатыми» во втором туре.

Единственным очень существенным кадровым нюансом для американцев накануне матча видится ситуация с Кристианом Пулишичем. У одного из лидеров американской команды есть проблемы с икроножной мышцей, и пока до конца непонятно, сумеет ли он помочь «звездно-полосатым» в игре с австралийцами. Если нет, то это будет серьезным ударом по атакующим амбициям команды Почеттино.

Фактически все выглядит так, что США не должны проиграть этот матч. Но игра обещает быть «близкой» по счету – 2:1 в пользу «звездно-полосатых». Если любите рискнуть, то ставка на точное количество голов в этом матче – прекрасная возможность добавить азарта при просмотре игры. На betking дают коэффициент 4.0 на то, что в игре будет три гола, и тогда вам уже не придется переживать, в чьих воротах они в итоге окажутся.

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