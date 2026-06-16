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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:38 |
107
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Лидер сборной США рискует пропустить матч с Австралией

Кристиан Пулишич снова тренировался отдельно от всех

16 июня 2026, 23:38 |
107
0
Лидер сборной США рискует пропустить матч с Австралией
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич
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Растут опасения по поводу физической формы полузащитника сборной США Кристиана Пулишича после того, как он второй день подряд тренировался в одиночестве перед пятничным матчем с Австралией.

Вингер сыграл ключевую роль в том, что сборная США начала домашний чемпионат мира с убедительной победы над Парагваем со счетом 4:1. Однако Пулишич был заменен в перерыве после удара по левой ноге, из-за которого ему стало трудно ходить. Пару дней назад он уже получал удар в аналогичное место на тренировке.

Во вторник Пулишич снова работал по индивидуальной программе. Кристиан принял участие в двух из трех голов США в первом тайме, прежде чем был заменен в матче против Парагвая.

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Кристиан Пулишич сборная США по футболу сборная Австралии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Daily Mail
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