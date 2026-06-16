Лидер сборной США рискует пропустить матч с Австралией
Кристиан Пулишич снова тренировался отдельно от всех
Растут опасения по поводу физической формы полузащитника сборной США Кристиана Пулишича после того, как он второй день подряд тренировался в одиночестве перед пятничным матчем с Австралией.
Вингер сыграл ключевую роль в том, что сборная США начала домашний чемпионат мира с убедительной победы над Парагваем со счетом 4:1. Однако Пулишич был заменен в перерыве после удара по левой ноге, из-за которого ему стало трудно ходить. Пару дней назад он уже получал удар в аналогичное место на тренировке.
Во вторник Пулишич снова работал по индивидуальной программе. Кристиан принял участие в двух из трех голов США в первом тайме, прежде чем был заменен в матче против Парагвая.
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