Гауфф сенсационно проиграла 142-й ракетке в 1/8 финала WTA 500 в Берлине
Коко уступила Пауле Бадосе в трех сетах
Седьмая ракетка мира, американка Коко Гауфф завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
Гаууф проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 142) в трех сетах за 1 час и 37 минут – 6:1, 3:6, 2:6.
Счет очных встреч соперниц – 4:3 в пользу испанки.
Бадоса получила wild card от организаторов соревнований в Германии.
В четвертьфинале Паула сыграет либо с Диан Парри, либо с Линдой Носковой.
WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала
Паула Бадоса [WC] – Коко Гауфф – 1:6, 6:3, 6:2
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
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