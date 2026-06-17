Гауфф сенсационно проиграла 142-й ракетке в 1/8 финала WTA 500 в Берлине

Подпишитесь на новости Sport.ua

Седьмая ракетка мира, американка Коко Гауфф завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

Гаууф проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 142) в трех сетах за 1 час и 37 минут – 6:1, 3:6, 2:6.

Счет очных встреч соперниц – 4:3 в пользу испанки.

Бадоса получила wild card от организаторов соревнований в Германии.

В четвертьфинале Паула сыграет либо с Диан Парри, либо с Линдой Носковой.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Паула Бадоса [WC] – Коко Гауфф – 1:6, 6:3, 6:2

Видеообзор матча

Фотогалерея матча