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WTA
17 июня 2026, 18:32 | Обновлено 17 июня 2026, 18:44
592
3

Гауфф сенсационно проиграла 142-й ракетке в 1/8 финала WTA 500 в Берлине

Коко уступила Пауле Бадосе в трех сетах

17 июня 2026, 18:32 | Обновлено 17 июня 2026, 18:44
592
3 Comments
Гауфф сенсационно проиграла 142-й ракетке в 1/8 финала WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф
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Седьмая ракетка мира, американка Коко Гауфф завершила выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

Гаууф проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 142) в трех сетах за 1 час и 37 минут – 6:1, 3:6, 2:6.

Счет очных встреч соперниц – 4:3 в пользу испанки.

Бадоса получила wild card от организаторов соревнований в Германии.

В четвертьфинале Паула сыграет либо с Диан Парри, либо с Линдой Носковой.

WTA 500 Берлин. Трава, 1/8 финала

Паула Бадоса [WC] – Коко Гауфф – 1:6, 6:3, 6:2

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Нічого тут сенсаційного. Це ж Бадоса!
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+3
Чому досі немає онлайну або хоча б превю Ястремської? Вже йде перший тайм. На наших часу немає, зате написати про програш Гофф час є, ппц.. Схоже треба міняти когось у відділі тенісу.
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+3
Ви спочатку знайдіть у Гофф хоч щось видатне на траві, а вже потім пишіть "сенсаційно".
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+1
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