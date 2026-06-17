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17 июня 2026, 19:16 | Обновлено 17 июня 2026, 19:25
330
0

МАГУАЙР: «Я заслужил поехать на ЧМ-2026, у Тухеля нет оправданий»

Лидер МЮ не понимает решения тренера

17 июня 2026, 19:16 | Обновлено 17 июня 2026, 19:25
330
0
МАГУАЙР: «Я заслужил поехать на ЧМ-2026, у Тухеля нет оправданий»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал о своей беседе с главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем накануне ЧМ-2026.

33-летний футболист пытался попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира и считал, что заслужил это, однако немецкий специалист отдал предпочтение другим игрокам на этой позиции. Магуайр отметил, что Тухель лично позвонил ему, чтобы сообщить неприятную новость.

«Это был довольно неловкий звонок. Наверное, это довольно тяжело, потому что он видит реакции всех. Я сразу сказал, что очень разочарован. Я считал, что сделал достаточно, чтобы попасть в состав, и думал, что мог бы помочь и сыграть свою роль как на поле, так и за его пределами. Он сказал, что не может дать мне оправдания, но выбрал четверых ребят, которые помогли ему пройти осенний турнир», – пояснил Гарри.

Магуайр считал, что после мартовского вызова и сильной концовки сезона в МЮ сомнений относительно его уровня не должно было быть. Несмотря на то, что он не попал на ЧМ-2026, футболист не хочет думать о завершении карьеры в сборной. Гарри уверен, что он еще может что-то предложить команде.

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Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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