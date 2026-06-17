Чемпионат мира17 июня 2026, 11:23 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия
Встреча начнется 17 июня в 23:00 по Киеву
17 июня 2026, 11:23 |
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Полная таблица
17 июня сборные Англии и Хорватии проведут матч первого тура группы L чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В одном квартете англичане и хорваты сыграют вместе с командами Ганы и Панамы.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Англия – ХорватияСмотреть трансляцию
Группа L
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хорватия
|0
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|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
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