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Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:23 |
75
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия

Встреча начнется 17 июня в 23:00 по Киеву

17 июня 2026, 11:23 |
75
1 Comments
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия
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17 июня сборные Англии и Хорватии проведут матч первого тура группы L чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете англичане и хорваты сыграют вместе с командами Ганы и Панамы.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Англия – Хорватия
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Трансляция матча В эфире

Группа L

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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я буду дивитися в монако, разом з суркісом
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