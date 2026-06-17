17 июня сборные Англии и Хорватии проведут матч первого тура группы L чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, Техас. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В одном квартете англичане и хорваты сыграют вместе с командами Ганы и Панамы.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Англия – Хорватия

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа L