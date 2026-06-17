Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции
Испания
17 июня 2026, 15:49 | Обновлено 17 июня 2026, 16:52
816
0

Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции

Особенный готовит масштабную реорганизацию команды

17 июня 2026, 15:49 | Обновлено 17 июня 2026, 16:52
816
0
Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо требует от руководства королевского клуба большей активности на трансферном рынке.

Ранее стало известно о подписании мадридцами центрального защитника «Ливерпуля» Ибарима Конате, левого защитника «Челси» Марка Кукурельи, правого вингбека «Интера» Дензела Дюмфриса и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Португальский специалист считает, что этого для достижения поставленных перед ним целей недостаточно. Моуриньо хочет, чтобы летом «Реал» приобрел игроков на четыре позиции.

Речь идет об ещё одном центральном защитнике, который может сыграть на левом фланге обороны. Сам тренер хотел бы видеть в команде Риккардо Калафьори из «Арсенала», однако руководство отдаёт предпочтение Нико Шлоттербеку из «Боруссии Д». Также Моуриньо нужны центральный полузащитник с организаторским профилем, правый вингер и нападающий, специализирующийся на завершении атак.

По теме:
Реал нацелился на защитника за 60 миллионов евро, который нужен Моуриньо
Узнал последним. Челси скрыл от Алонсо переход Кукурельи в Реал
ОФИЦИАЛЬНО. Громкий скандал в Испании. Реал подал жалобу в УЕФА на Барсу
Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига трансферы чемпионат Испании по футболу Нико Шлоттербек Риккардо Калафьори Ибраима Конате Дензел Дюмфрис Марк Кукурелья Бернарду Силва
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
Футбол | 17 июня 2026, 15:59 2
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций
В ЛНЗ лаконично отреагировали на результаты жеребьевки Лиги конференций

«Фиолетовые» верят в успех на международной арене

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17 июня 2026, 09:31 43
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ

Элина стала амбассадором ФК Харьков

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17.06.2026, 09:06
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Теннис | 16.06.2026, 17:33
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 196
Футбол
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
Драма длиной в 3.5 часа. Стародубцева совершила камбек на старте Ноттингема
15.06.2026, 18:32 6
Теннис
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 27
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
ФИФА приняла позорное решение о возвращении россиян в футбол
16.06.2026, 09:31 7
Футбол
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
16.06.2026, 09:42 4
Футбол
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
16.06.2026, 08:53 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем