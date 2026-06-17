Моуриньо просит у Реала больше трансферов. Хочет усилить четыре позиции

Новый главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо требует от руководства королевского клуба большей активности на трансферном рынке.

Ранее стало известно о подписании мадридцами центрального защитника «Ливерпуля» Ибарима Конате, левого защитника «Челси» Марка Кукурельи, правого вингбека «Интера» Дензела Дюмфриса и атакующего полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Португальский специалист считает, что этого для достижения поставленных перед ним целей недостаточно. Моуриньо хочет, чтобы летом «Реал» приобрел игроков на четыре позиции.

Речь идет об ещё одном центральном защитнике, который может сыграть на левом фланге обороны. Сам тренер хотел бы видеть в команде Риккардо Калафьори из «Арсенала», однако руководство отдаёт предпочтение Нико Шлоттербеку из «Боруссии Д». Также Моуриньо нужны центральный полузащитник с организаторским профилем, правый вингер и нападающий, специализирующийся на завершении атак.