Реал попытается приобрести «бесценную» суперзвезду Баварии после ЧМ-2026

Руководство мадридского «Реала» не смирилось с отказом мюнхенской «Баварии» продать 24-летнего вингера сборной Франции Майкла Олисе.

Ранее «королевский» клуб предложил за главную звезду немецкого гранда 150 миллионов евро. В Мюнхене ответили, что не согласны продать француза даже за 200 миллионов, поскольку считают игрока «бесценным».

Сообщается, что «Реал» хочет начать новый раунд переговоров с «Баварией» после завершения ЧМ-2026, в котором Олисе принимает участие в составе сборной Франции.

В прошлом сезоне Майкл забил 22 гола и отдал 31 голевую передачу в 52 матчах в составе мюнхенцев. Его контракт с клубом действует до 2029 года.