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  4. Реал попытается приобрести «бесценную» суперзвезду Баварии после ЧМ-2026
Испания
17 июня 2026, 14:46 |
770
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Реал попытается приобрести «бесценную» суперзвезду Баварии после ЧМ-2026

Мадридцы не прекращают попытки подписать Олисе

17 июня 2026, 14:46 |
770
2 Comments
Реал попытается приобрести «бесценную» суперзвезду Баварии после ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе
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Руководство мадридского «Реала» не смирилось с отказом мюнхенской «Баварии» продать 24-летнего вингера сборной Франции Майкла Олисе.

Ранее «королевский» клуб предложил за главную звезду немецкого гранда 150 миллионов евро. В Мюнхене ответили, что не согласны продать француза даже за 200 миллионов, поскольку считают игрока «бесценным».

Сообщается, что «Реал» хочет начать новый раунд переговоров с «Баварией» после завершения ЧМ-2026, в котором Олисе принимает участие в составе сборной Франции.

В прошлом сезоне Майкл забил 22 гола и отдал 31 голевую передачу в 52 матчах в составе мюнхенцев. Его контракт с клубом действует до 2029 года.

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Майкл Олисе Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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не знайшлося в Реала вільних 300 млн. щоб купити шапуренка
тому змущені були переключитися на Олісе
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