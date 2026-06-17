Таблица ЧМ: Аргентина и Австрия взяли по 3 очка. Рассчитаны шансы команд

В ночь с 16 на 17 июня на чемпионате мира 2026 состоялись матчи 1-го тура в группе J.

Аргентина и Австрия набрали по три очка и сделали шаг к выходу в плей-офф.

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Аргентина одержала разгромную победу над Алжиром (3:0) в Канзас-Сити (штат Миссури, США) на Эрроухед Стэдиум. Хет-трик оформил знаменитый форвард Лионель Месси.

Австрия обыграла Иорданию (3:1) на стадионе Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния). У победителей голы забили Романо Шмид и Марко Арнаутович, плюс автогол.

Турнирная таблица группы J:

Аргентина, Австрия (по 3), Иордания, Алжир (по 0)

Аналитики оценивают шансы сборных на выход в плей-офф так:

Аргентина – 99,9%, Австрия – 94,7%, Алжир – 58,5%, Иордания – 8,3%

Дальнейшее расписание матчей группы J

22 июня. Аргентина – Австрия, Иордания – Алжир

27 июня. Алжир – Австрия, Иордания – Аргентина

Чемпионат мира 2026. Группа J. 1-й тур, 17 июня 2026

🔹 Канзас-Сити (штат Миссури, США), Эрроухед Стэдиум

04:00. Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Лионель Месси, 17, 60, 76

🔹 Санта-Клара (штат Калифорния, США), Ливайс Стэдиум

07:00. Австрия – Иордания – 3:1

Голы: Романо Шмид, 21, Язан Аль-Араб, 76 (автогол), Марко Арнаутович, 90+12 (пен) – Али Ольван, 50

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