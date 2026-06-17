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Чемпионат мира
17 июня 2026, 12:07 | Обновлено 17 июня 2026, 12:10
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0

ФОТО. Аргентина разгромила Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси

Аргентинская команда успешно начала защиту титула чемпионов мира

17 июня 2026, 12:07 | Обновлено 17 июня 2026, 12:10
27
0
ФОТО. Аргентина разгромила Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины одержала разгромную победу над Алжиром в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити (штат Миссури, США), завершился со счетом 3:0 в пользу фаворитов. Хет-трик оформил Лионель Месси.

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Аргентинцы открыли счет на 17-й минуте, Лионель Месси реализовал момент после передачи Родриго Де Пауля. В первом тайме также после просмотра VAR был отменен гол Алжира из-за офсайда.

После перерыва Аргентина полностью контролировала игру. На 60-й минуте Месси оформил дубль, а на 76-й минуте довел счет до разгромного, забив свой третий мяч после ассиста Николаса Гонсалеса (3:0).

Турнирное положение (группа J): Аргентина, Австрия (по 3), Иордания, Алжир (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа J. 1-й тур, 17 июня 2026

Канзас-Сити (штат Миссури, США), «Эрроухед Стэдиум»

04:00. Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Лионель Месси, 17, 60, 76

Турнирная таблиця

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу видео голов и обзор сборная Алжира по футболу Лионель Месси фото хет-трик Родриго Де Пауль Николас Гонсалес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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