ФОТО. Аргентина разгромила Алжир на ЧМ благодаря хет-трику Месси

Сборная Аргентины одержала разгромную победу над Алжиром в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026.

Поединок, который состоялся на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити (штат Миссури, США), завершился со счетом 3:0 в пользу фаворитов. Хет-трик оформил Лионель Месси.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентинцы открыли счет на 17-й минуте, Лионель Месси реализовал момент после передачи Родриго Де Пауля. В первом тайме также после просмотра VAR был отменен гол Алжира из-за офсайда.

После перерыва Аргентина полностью контролировала игру. На 60-й минуте Месси оформил дубль, а на 76-й минуте довел счет до разгромного, забив свой третий мяч после ассиста Николаса Гонсалеса (3:0).

Турнирное положение (группа J): Аргентина, Австрия (по 3), Иордания, Алжир (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа J. 1-й тур, 17 июня 2026

Канзас-Сити (штат Миссури, США), «Эрроухед Стэдиум»

04:00. Аргентина – Алжир – 3:0

Голы: Лионель Месси, 17, 60, 76

Турнирная таблиця

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея