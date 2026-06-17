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Чемпионат мира
17 июня 2026, 12:37 | Обновлено 17 июня 2026, 12:39
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ФОТО. Австрия с голом на 90+12 минуте переиграла Иорданию на ЧМ-2026

У победителей голы забили Романо Шмид и Марко Арнаутович, плюс автогол

17 июня 2026, 12:37 | Обновлено 17 июня 2026, 12:39
171
0
ФОТО. Австрия с голом на 90+12 минуте переиграла Иорданию на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Австрии успешно стартовала на чемпионате мира 2026, одержав победу над Иорданией в матче 1-го тура группового этапа.

Поединок, состоявшийся на стадионе Ливайс Стэдиум в Санта-Кларе (штат Калифорния, США), завершился со счетом 3:1 в пользу австрийцев.

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Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Романо Шмид отличился после передачи Ксавера Шлагера. В начале второго тайма Иордания сумела отыграться, на 50-й минуте Али Ольван сравнял счет.

Австрийцы продолжили давить, и на 67-й минуте Марко Арнаутович забил второй мяч своей команды, но после просмотра VAR гол был отменен из-за игры рукой. На 76-й минуте сборная Австрии снова вышла вперед благодаря автоголу Язана Аль-Араба.

Окончательный счет на 90+12-й минуте установил Марко Арнаутович, который реализовал пенальти (3:1).

После стартового тура Австрия набрала три очка и сделала важный шаг к выходу в плей-офф.

Турнирное положение (группа J): Аргентина, Австрия (по 3), Иордания, Алжир (по 0).

Чемпионат мира 2026. Группа J. 1-й тур, 17 июня 2026

Санта-Клара (штат Калифорния, США), Ливайс Стэдиум

Австрия – Иордания – 3:1

Голы: Романо Шмид, 21, Язан Аль-Араб, 76 (автогол), Марко Арнаутович, 90+12 (пен) – Али Ольван, 50

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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ЧМ-2026 по футболу сборная Австрии по футболу видео голов и обзор сборная Иордании по футболу фото автогол Романо Шмид Ксавер Шлагер Марко Арнаутович пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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