Стало известно, сколько Шахтер заплатит за Райана Роберто

Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто перейдет в «Шахтер» за 9,5 миллионов евро. Об этом сообщает Ge Globo.

По информации источника, сумма сделки может возрасти до 10 миллионов евро – в соглашении между клубами прописаны бонусы в размере 500 тысяч евро, который активируются в случае достижения футболистом определенных целей.

70% от суммы трансфера получит «Фламенго», а оставшиеся 30% – «Атлетико» Паранаэнсе, который владеет частью прав на игрока.

В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – 18 матчейя, 6 голов и 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что три клуба АПЛ следят за хавбеком «Шахтера».