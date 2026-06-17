Стало известно, сколько Шахтер заплатит за Райана Роберто
Бразилец может обойтись украинскому клубу в сумму до 10 миллионов евро
Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто перейдет в «Шахтер» за 9,5 миллионов евро. Об этом сообщает Ge Globo.
По информации источника, сумма сделки может возрасти до 10 миллионов евро – в соглашении между клубами прописаны бонусы в размере 500 тысяч евро, который активируются в случае достижения футболистом определенных целей.
70% от суммы трансфера получит «Фламенго», а оставшиеся 30% – «Атлетико» Паранаэнсе, который владеет частью прав на игрока.
В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – 18 матчейя, 6 голов и 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что три клуба АПЛ следят за хавбеком «Шахтера».
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