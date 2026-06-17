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Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 06:41 | Обновлено 17 июня 2026, 06:43
731
0

Стало известно, сколько Шахтер заплатит за Райана Роберто

Бразилец может обойтись украинскому клубу в сумму до 10 миллионов евро

17 июня 2026, 06:41 | Обновлено 17 июня 2026, 06:43
731
0
Стало известно, сколько Шахтер заплатит за Райана Роберто
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Роберто
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Бразильский вингер «Фламенго» Райан Роберто перейдет в «Шахтер» за 9,5 миллионов евро. Об этом сообщает Ge Globo.

По информации источника, сумма сделки может возрасти до 10 миллионов евро – в соглашении между клубами прописаны бонусы в размере 500 тысяч евро, который активируются в случае достижения футболистом определенных целей.

70% от суммы трансфера получит «Фламенго», а оставшиеся 30% – «Атлетико» Паранаэнсе, который владеет частью прав на игрока.

В текущем сезоне Райан Роберто выступал за молодежную команду «Фламенго» – 18 матчейя, 6 голов и 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что три клуба АПЛ следят за хавбеком «Шахтера».

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Райан Роберто трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк чемпионат Бразилии по футболу Фламенго Атлетико Паранаэнсе
Даниил Кирияка Источник: Globo Esporte
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