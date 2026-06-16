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  4. Три клуба АПЛ следят за хавбеком Шахтера. Горняки огласили ценник
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 17:04 |
904
0

Три клуба АПЛ следят за хавбеком Шахтера. Горняки огласили ценник

Марлон Гомес летом может перебраться на Туманный Альбион

16 июня 2026, 17:04 |
904
0
Три клуба АПЛ следят за хавбеком Шахтера. Горняки огласили ценник
ФК Шахтер. Марлон Гомес
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Три клуба английской Премьер-лиги – «Астон Вилла», «Ньюкасл» и «Сандерленд» – проявляют интерес к 22-летнему центральному хавбеку «Шахтера» Марлону Гомесу.

За своего футболиста донецкий клуб рассчитывает получить 20 миллионов евро и снижать ценник на бразильского легионера «горняки» не намерены.

Для «Сандерленда» запрашиваемая сумма за Марлона Гомеса является значительной, а вот «Астон Вилла» и «Ньюкасл» вполне могут позволить себе такой трансфер, не особо торгуясь.

В настоящий момент ни один из заинтересованных клубов не контактировал с самим футболистом на предмет условий личного контракта, однако ситуация набирает обороты с каждым днем.

Сообщается, что скауты указанных клубов летали на еврокубковые матчи «Шахтера» в сезоне-2025/26, чтобы лично увидеть Марлона Гомеса в деле.

Марлон Гомес выступает за «Шахтер» с января 2024 года. Его покупка обошлась «горнякам» в 12 миллионов евро.

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Марлон Гомес Астон Вилла трансферы АПЛ трансферы УПЛ Шахтер Донецк Ньюкасл Сандерленд
Алексей Сливченко Источник: Sportsboom
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