Галатасараю нужны два лидера Шахтера. Туран готов их продать
Турецкий клуб интересуется Алиссоном и Марлоном Гомесом
Два лидера «Шахтера» в минувшем сезоне вингер Алиссон Сантана и центральный полузащитник Марлон Гомес попали в сферу интересов чемпиона Турции «Галатасарая».
По информации блогера Бурака Эрена, стамбульские «львы» поинтересовались у Арды Турана возможностью подписания обоих бразильцев, и турецкий наставник «горняков» положительно отнесся к потенциальному уходу своих подопечных.
Туран считает, что «Шахтер» способен заменить и Алиссона, и Марлона Гомеса в случае их продажи.
Ожидается, что «горняки» затребуют за Марлона Гомеса 20 миллионов евро, а за Алиссона – 15 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Марлон Гомес провел 34 официальных матча за «горняков» (2 гола, 4 ассиста), а Алиссон – 26 (7 голов, 10 ассистов).
BİLGİ 🟡🔴 Galatasaray, Shakhtar Donetsk forması giyen Marlon Gomes ve Alisson'un durumunu Arda Turan'a sordu. Arda Turan'ın transfer durumuna pozitif, satış sonrası futbolcuların yerini doldurabildiklerini söyledi. Marlon Gomes için 20, Alisson için ise 15 milyon avro bonservis… pic.twitter.com/7qlZBgLwpJ— Burak Eren (@Burakeren_1987) June 14, 2026
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