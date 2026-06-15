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  4. Галатасараю нужны два лидера Шахтера. Туран готов их продать
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 08:23 |
2458
2

Галатасараю нужны два лидера Шахтера. Туран готов их продать

Турецкий клуб интересуется Алиссоном и Марлоном Гомесом

15 июня 2026, 08:23 |
2458
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Галатасараю нужны два лидера Шахтера. Туран готов их продать
shakhtar.com. Марлон Гомес
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Два лидера «Шахтера» в минувшем сезоне вингер Алиссон Сантана и центральный полузащитник Марлон Гомес попали в сферу интересов чемпиона Турции «Галатасарая».

По информации блогера Бурака Эрена, стамбульские «львы» поинтересовались у Арды Турана возможностью подписания обоих бразильцев, и турецкий наставник «горняков» положительно отнесся к потенциальному уходу своих подопечных.

Туран считает, что «Шахтер» способен заменить и Алиссона, и Марлона Гомеса в случае их продажи.

Ожидается, что «горняки» затребуют за Марлона Гомеса 20 миллионов евро, а за Алиссона – 15 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Марлон Гомес провел 34 официальных матча за «горняков» (2 гола, 4 ассиста), а Алиссон – 26 (7 голов, 10 ассистов).

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Алиссон Сантана Марлон Гомес Шахтер Донецк трансферы УПЛ Галатасарай трансферы Арда Туран
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Турецькі змі хтось окрім спорт юа цитує?
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Ха, ха. За 15 млн бутсы Алисона можно купить.
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