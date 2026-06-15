Галатасараю нужны два лидера Шахтера. Туран готов их продать

Два лидера «Шахтера» в минувшем сезоне вингер Алиссон Сантана и центральный полузащитник Марлон Гомес попали в сферу интересов чемпиона Турции «Галатасарая».

По информации блогера Бурака Эрена, стамбульские «львы» поинтересовались у Арды Турана возможностью подписания обоих бразильцев, и турецкий наставник «горняков» положительно отнесся к потенциальному уходу своих подопечных.

Туран считает, что «Шахтер» способен заменить и Алиссона, и Марлона Гомеса в случае их продажи.

Ожидается, что «горняки» затребуют за Марлона Гомеса 20 миллионов евро, а за Алиссона – 15 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Марлон Гомес провел 34 официальных матча за «горняков» (2 гола, 4 ассиста), а Алиссон – 26 (7 голов, 10 ассистов).