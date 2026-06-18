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Чемпионат мира
Гана
18.06.2026 02:00 – 78 0 : 0
Панама
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 02:00 |
187
0

Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы L ЧМ-2026 18 июня в 02:00

18 июня 2026, 02:00 |
187
0
Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня будет проведен матч сборных Ганы и Панамы в первом туре группы L на чемпионате мира 2026 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Местом встречи команд станет арена «BMO Филд» в канадском Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.

Главный тренер сборной Ганы – известный португалец Карлуш Кейрош, во главе сборной Панамы работает испанец Томас Кристиансен.

Ранее команды ни разу не пересекались на футбольном поле.

Также в группу L на турнире входят Англия и Хорватия: их матч состоится 17 июня.

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
  • 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
  • 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Гана – Панама
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Трансляция матча В эфире

Группа L (ЧМ-2026)

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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