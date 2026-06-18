Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы L ЧМ-2026 18 июня в 02:00
18 июня будет проведен матч сборных Ганы и Панамы в первом туре группы L на чемпионате мира 2026 года.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Местом встречи команд станет арена «BMO Филд» в канадском Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.
Главный тренер сборной Ганы – известный португалец Карлуш Кейрош, во главе сборной Панамы работает испанец Томас Кристиансен.
Ранее команды ни разу не пересекались на футбольном поле.
Также в группу L на турнире входят Англия и Хорватия: их матч состоится 17 июня.
Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)
- 18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)
- 23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)
- 28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)
Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа L (ЧМ-2026)
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель оформил хет-трик Алжиру на старте ЧМ-2026 и теперь имеет 16 голов на мундиалях
Гарри Кейн отличился дублем