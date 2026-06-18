18 июня будет проведен матч сборных Ганы и Панамы в первом туре группы L на чемпионате мира 2026 года.

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Местом встречи команд станет арена «BMO Филд» в канадском Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 02:00 по Киеву.

Главный тренер сборной Ганы – известный португалец Карлуш Кейрош, во главе сборной Панамы работает испанец Томас Кристиансен.

Ранее команды ни разу не пересекались на футбольном поле.

Также в группу L на турнире входят Англия и Хорватия: их матч состоится 17 июня.

Календарь матчей в группе L ЧМ-2026:

17.06. 23:00. Англия – Хорватия (1-й тур)

18.06. 02:00. Гана – Панама (1-й тур)

23.06. 23:00. Англия – Гана (2-й тур)

24.06. 02:00. Панама – Хорватия (2-й тур)

28.06. 00:00. Панама – Англия (3-й тур)

28.06. 00:00. Хорватия – Гана (3-й тур)

Гана – Панама. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа L (ЧМ-2026)