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Узбекистан
18.06.2026 05:00 - : -
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:43 | Обновлено 17 июня 2026, 04:45
138
0

Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы К ЧМ-2026 18 июня в 05:00

17 июня 2026, 04:43 | Обновлено 17 июня 2026, 04:45
138
0
Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня состоится матч первого тура группы К на чемпионате мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии.

Пройдет поединок мундиаля на арене «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт матча – в 05:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборную Узбекистана возглавляет итальянская легенда Фабио Каннаваро, в то время как аргентинец Нестор Лоренцо работает с колумбийской командой.

Ранее сборные не имели возможности провести поединок, так что матч на ЧМ-2026 станет началом их противостояния.

Также в группу К входят Португалия и ДР Конго, которые сыграют между собой 17 июня.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)

Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Узбекистан – Колумбия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Группа К (ЧМ-2026)

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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