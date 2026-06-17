Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы К ЧМ-2026 18 июня в 05:00
18 июня состоится матч первого тура группы К на чемпионате мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии.
Пройдет поединок мундиаля на арене «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт матча – в 05:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сборную Узбекистана возглавляет итальянская легенда Фабио Каннаваро, в то время как аргентинец Нестор Лоренцо работает с колумбийской командой.
Ранее сборные не имели возможности провести поединок, так что матч на ЧМ-2026 станет началом их противостояния.
Также в группу К входят Португалия и ДР Конго, которые сыграют между собой 17 июня.
Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)
Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа К (ЧМ-2026)
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|2
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|4
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|
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