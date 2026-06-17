18 июня состоится матч первого тура группы К на чемпионате мира 2026 года между сборными Узбекистана и Колумбии.

Пройдет поединок мундиаля на арене «Эстадио Банорте» в мексиканском городе Мехико. Старт матча – в 05:00 по киевскому времени.

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Сборную Узбекистана возглавляет итальянская легенда Фабио Каннаваро, в то время как аргентинец Нестор Лоренцо работает с колумбийской командой.

Ранее сборные не имели возможности провести поединок, так что матч на ЧМ-2026 станет началом их противостояния.

Также в группу К входят Португалия и ДР Конго, которые сыграют между собой 17 июня.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)

18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)

23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)

24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)

28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)

28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)

Узбекистан – Колумбия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа К (ЧМ-2026)