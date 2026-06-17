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Чемпионат мира
17 июня 2026, 04:40 | Обновлено 17 июня 2026, 04:45
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Месси догнал Мюллера и Мбаппе по голами на ЧМ. Впереди только двое

17 июня Лионель забил в ворота сборной Алжира, оформив 14-й гол на мундиалях

17 июня 2026, 04:40 | Обновлено 17 июня 2026, 04:45
1009
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Месси догнал Мюллера и Мбаппе по голами на ЧМ. Впереди только двое
Getty Images/Global Images Ukraine
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Звездный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси забил 14-й гол на чемпионатах мира.

17 июня Лео отличился в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира, поразив ворота соперника на 17-й минуте.

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Месси догнал Герда Мюллера (Германия) и Килиана Мбаппе (Франция) по количеству голов на ЧМ. Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на мундиалях 16 числа, положив дубль Сенегалу (3:1).

Больше забитых мячей на ЧМ имеют только двое – Мирослав Клозе (Германия, 16) и Роналдо (Бразилия, 15).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

  1. Мирослав Клозе (Германия) – 16
  2. Роналдо (Бразилия) – 15
  3. Герд Мюллер (Германия) – 14
  4. Килиан Мбаппе (Франция) – 14
  5. Лионель Месси (Аргентина) – 14
  6. Жюст Фонтен (Франция) – 13
  7. Пеле (Бразилия) – 12

Инфографика

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Роналдо Пеле Лионель Месси Мирослав Клозе Герд Мюллер Жюст Фонтен лучший бомбардир Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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