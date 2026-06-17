Месси догнал Мюллера и Мбаппе по голами на ЧМ. Впереди только двое
17 июня Лионель забил в ворота сборной Алжира, оформив 14-й гол на мундиалях
Звездный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси забил 14-й гол на чемпионатах мира.
17 июня Лео отличился в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира, поразив ворота соперника на 17-й минуте.
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Месси догнал Герда Мюллера (Германия) и Килиана Мбаппе (Франция) по количеству голов на ЧМ. Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на мундиалях 16 числа, положив дубль Сенегалу (3:1).
Больше забитых мячей на ЧМ имеют только двое – Мирослав Клозе (Германия, 16) и Роналдо (Бразилия, 15).
Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:
- Мирослав Клозе (Германия) – 16
- Роналдо (Бразилия) – 15
- Герд Мюллер (Германия) – 14
- Килиан Мбаппе (Франция) – 14
- Лионель Месси (Аргентина) – 14
- Жюст Фонтен (Франция) – 13
- Пеле (Бразилия) – 12
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