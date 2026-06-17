Месси догнал Мюллера и Мбаппе по голами на ЧМ. Впереди только двое

Звездный 38-летний аргентинский форвард Лионель Месси забил 14-й гол на чемпионатах мира.

17 июня Лео отличился в матче 1-го тура группы J ЧМ-2026 против Алжира, поразив ворота соперника на 17-й минуте.

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Месси догнал Герда Мюллера (Германия) и Килиана Мбаппе (Франция) по количеству голов на ЧМ. Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на мундиалях 16 числа, положив дубль Сенегалу (3:1).

Больше забитых мячей на ЧМ имеют только двое – Мирослав Клозе (Германия, 16) и Роналдо (Бразилия, 15).

Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира:

Мирослав Клозе (Германия) – 16 Роналдо (Бразилия) – 15 Герд Мюллер (Германия) – 14 Килиан Мбаппе (Франция) – 14 Лионель Месси (Аргентина) – 14 Жюст Фонтен (Франция) – 13 Пеле (Бразилия) – 12

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