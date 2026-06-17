ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил гол в матче 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 против Алжира.

Месси открыл счет на 17-й минуте встречи дальним ударом – голкипер соперников Лука Зидан мог спасти, но все же пропустил мяч.

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Для Лео это уже 14-й гол на чемпионатах мира. Месси стал первым игроком в истории, который сыграл на 6 мундиалях.

Всего у Лионеля теперь 118 голов за аргентинскую национальную команду и 912 за карьеру, учитывая клубный футбол.

Встреча Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine