ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
Лионель дальним ударом сделал счет 1:0 в пользу действующих чемпионов мира
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси забил гол в матче 1-го тура группы J чемпионата мира 2026 против Алжира.
Месси открыл счет на 17-й минуте встречи дальним ударом – голкипер соперников Лука Зидан мог спасти, но все же пропустил мяч.
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Для Лео это уже 14-й гол на чемпионатах мира. Месси стал первым игроком в истории, который сыграл на 6 мундиалях.
Всего у Лионеля теперь 118 голов за аргентинскую национальную команду и 912 за карьеру, учитывая клубный футбол.
Встреча Аргентины и Алжира стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
❗️ ВИДЕО. Мог ли спасти Зидан? Как Месси забил Алжиру и вывел Аргентину вперед
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