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Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:34 | Обновлено 17 июня 2026, 02:35
149
0

Нападающий ПСЖ забил в ворота Франции и установил рекорд на ЧМ

Ибрагим Мбайе – самый молодой автор голов среди африканских сборных на мундиалях

17 июня 2026, 02:34 | Обновлено 17 июня 2026, 02:35
149
0
Нападающий ПСЖ забил в ворота Франции и установил рекорд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибрагим Мбайе
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Вингер сборной Сенегала Ибрагим Мбайе стал самым молодым футболистом среди представителей африканских сборных, которому удалось забить на чемпионате мира.

Историческое достижение Мбайе оформил после гола в ворота Франции на ЧМ-2026: к моменту точного удара вингера было 18 лет и 143 дня.

Мбайе на последних минутах отыграл один мяч, подарив надежду на камбэк.

Впрочем, мечты сенегальцев разбились после второго гола Килиана Мбаппе, который поставил точку – 3:1 в пользу Франции.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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