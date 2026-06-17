Нападающий ПСЖ забил в ворота Франции и установил рекорд на ЧМ
Ибрагим Мбайе – самый молодой автор голов среди африканских сборных на мундиалях
Вингер сборной Сенегала Ибрагим Мбайе стал самым молодым футболистом среди представителей африканских сборных, которому удалось забить на чемпионате мира.
Историческое достижение Мбайе оформил после гола в ворота Франции на ЧМ-2026: к моменту точного удара вингера было 18 лет и 143 дня.
Мбайе на последних минутах отыграл один мяч, подарив надежду на камбэк.
Впрочем, мечты сенегальцев разбились после второго гола Килиана Мбаппе, который поставил точку – 3:1 в пользу Франции.
18 - At 18 years 143 days, Senegal's Ibrahim Mbaye became the youngest African goal scorer at the FIFA World Cup.— OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026
Cub. pic.twitter.com/Dd8QnNu73V
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