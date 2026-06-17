Нападающий ПСЖ забил в ворота Франции и установил рекорд на ЧМ

Вингер сборной Сенегала Ибрагим Мбайе стал самым молодым футболистом среди представителей африканских сборных, которому удалось забить на чемпионате мира.

Историческое достижение Мбайе оформил после гола в ворота Франции на ЧМ-2026: к моменту точного удара вингера было 18 лет и 143 дня.

Мбайе на последних минутах отыграл один мяч, подарив надежду на камбэк.

Впрочем, мечты сенегальцев разбились после второго гола Килиана Мбаппе, который поставил точку – 3:1 в пользу Франции.