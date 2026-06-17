Сборная Франции одержала победу над Сенегалом в матче 1-го туры группы I чемпионата мира 2026 – встреча завершилась со счетом 3:1.

Команды обменялись голами после 90-й минуты – на 90+5-й надежду сенегальцам подарил Ибрагим Мбайе, сократив отставание (1:2).

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Но сразу же, на 90+6-й, Килиан Мбаппе шедевральным дальним ударом поразил ворота соперников, оформив дубль.

Для Мбаппе этот гол стал 58-м в карьере в футболке национальной французской команды и 14-м на мундиалях.

❗️ ВИДЕО. Шедевр Мбаппе. Франция и Сенегал обменялись голами после 90-й минуты

ГОЛ! 2:1 Мбайе, 90+5 мин.

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 90+6 мин.