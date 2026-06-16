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  4. Харьков в ближайшие 3 дня представит новичка. В клубе подтвердили
Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 23:13 |
491
0

Харьков в ближайшие 3 дня представит новичка. В клубе подтвердили

Также Юрий Коротун прокомментировал будущее Младена Бартуловича

16 июня 2026, 23:13 |
491
0
Харьков в ближайшие 3 дня представит новичка. В клубе подтвердили
ФК Харьков
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Вице-президент «Харькова» Юрий Коротун прокомментировал будущее главного тренера команды Младена Бартуловича, а также заявил о том, что в ближайшие три дня клуб представит новичка:

– Останется ли Младен Бартулович на следующий сезон? Какие изменения произойдут в составе? Сколько футболистов планируете подписать? Возможно, у вас уже есть для нас какие-то хорошие, конкретные новости, о которых вы можете объявить?

– Бартулович никуда не уходит. Разговоры о том, что он может покинуть свой пост, не имеют под собой никаких оснований.

Что касается пополнения. Поскольку довольно много ребят ушли из команды по разным причинам – в первую очередь из-за истечения контрактов, – то я думаю, что пополнение составит как минимум пять футболистов.

Сейчас и спортивный директор, и президент лично участвуют в переговорах о новых игроках. К сожалению, подтвердить, кроме одного, я не могу, потому что реальных фактов нет. Этого одного вы увидите через три дня, я думаю. Я этого не говорил.

«Харьков» закончил прошлый сезон чемпионата Украины на 5-м месте с 51 набранным очком.

Ранее сообщалось о том, что «Харьков» готовит первый трансфер после ребрендинга.

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Даниил Кирияка Источник: Трибуна
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