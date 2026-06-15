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  4. Первый трансфер после ребрендинга. Харьков нацелился на топ-легионера УПЛ
Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 13:34 | Обновлено 15 июня 2026, 13:35
1246
0

Первый трансфер после ребрендинга. Харьков нацелился на топ-легионера УПЛ

Джордан может покинуть «Зарю» и перейти в харьковский клуб

15 июня 2026, 13:34 | Обновлено 15 июня 2026, 13:35
1246
0
Первый трансфер после ребрендинга. Харьков нацелился на топ-легионера УПЛ
ФК Зоря. Джордан
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Бразильский защитник «Зари» Андерсон Джордан может продолжить свою карьеру в «Харькове». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 27-летний футболист может стать первый трансфером клуба после харьковского ребрендинга. Пока что предложения по центрбеку сделано не было.

В прошедшем сезоне на счету Андерсона Джордана 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» сменил название и презентовал новую эмблему.

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Даниил Кирияка Источник: Telegram
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