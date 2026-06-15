Первый трансфер после ребрендинга. Харьков нацелился на топ-легионера УПЛ

Бразильский защитник «Зари» Андерсон Джордан может продолжить свою карьеру в «Харькове». Об этом сообщает анонимный телеграм-канал «Микола Скірович».

По информации источника, 27-летний футболист может стать первый трансфером клуба после харьковского ребрендинга. Пока что предложения по центрбеку сделано не было.

В прошедшем сезоне на счету Андерсона Джордана 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» сменил название и презентовал новую эмблему.