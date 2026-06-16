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  4. Звезда матча с Испанией 9 месяцев не знал о вызове в сборную
Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:14 |
410
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Звезда матча с Испанией 9 месяцев не знал о вызове в сборную

Роберто Лопес мог пропустить чемпионат мира 2026 года

16 июня 2026, 20:14 |
410
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Звезда матча с Испанией 9 месяцев не знал о вызове в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Лопес
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Защитник сборной Кабо-Верде Роберто Лопес мог пропустить чемпионат мира 2026 года и другие турниры по дурацкой причине. Когда футболист впервые получил сообщение от футбольной ассоциации Кабо-Верде в LinkedIn, он пост проигнорировал его. Лопес, родившийся в Ирландии, подумал, что сообщение на португальском языке – спам, и не стал отвечать. Только получив повторное сообщение на английском языке, он понял, что это предложение играть за сборную Кабо-Верде.

«Через девять месяцев они написали мне снова на английском, спрашивая, думал ли я об этом предложении, и только тогда я сделал то, что должен был сделать изначально, и перевел оригинальное сообщение с помощью Google Translate», – рассказал Лопес.

«Это был странный подход (через LinkedIn); позже мне объяснили, что у них были трудности с тем, чтобы связаться с моим клубом, но когда я увидел, что передо мной открылась возможность, я на 100% поддержал это с первой минуты, и мы начали работать над оформлением всей необходимой документации».

Лопес играет в сборной Кабо-Верде с 2019 года, а в матче с Испанией провел на поле 90 минут и вместе с партнерами не дал фавориту забить (0:0).

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Руслан Полищук Источник: Reuters
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