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Чемпионат мира
16 июня 2026, 12:13 | Обновлено 16 июня 2026, 12:20
141
0

Кабо-Верде избежал поражения в дебютном матче ЧМ

Сборная Кабо-Верде в премьерном матче на мундиалях устояла против чемпионов Европы

16 июня 2026, 12:13 | Обновлено 16 июня 2026, 12:20
141
0
Кабо-Верде избежал поражения в дебютном матче ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Кабо-Верде свой первый матч на мундиалях провела весьма успешно, сыграв вничью с именитыми испанцами. Начиная с 1998 года, когда чемпионаты стали проводится с участием 32-х команд, в финальных турнирах сыграл 21 новичок (Иордания и Узбекистан еще в борьбу не вступали). И только 6 из них удалось избежать поражения в день премьеры. Помимо Кабо-Верде, это – Хорватия, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Словакия и Исландия.

К слову, трижды в роли экзаменатора дебютантов выступала Испания. У Словении и Украины «Фурия Роха» выиграла, а вот с «синими акулами» чемпионам Европы пришлось довольствоваться мировой.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты сборная Кабо-Верде по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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