Кабо-Верде избежал поражения в дебютном матче ЧМ

Сборная Кабо-Верде свой первый матч на мундиалях провела весьма успешно, сыграв вничью с именитыми испанцами. Начиная с 1998 года, когда чемпионаты стали проводится с участием 32-х команд, в финальных турнирах сыграл 21 новичок (Иордания и Узбекистан еще в борьбу не вступали). И только 6 из них удалось избежать поражения в день премьеры. Помимо Кабо-Верде, это – Хорватия, Сенегал, Тринидад и Тобаго, Словакия и Исландия.

К слову, трижды в роли экзаменатора дебютантов выступала Испания. У Словении и Украины «Фурия Роха» выиграла, а вот с «синими акулами» чемпионам Европы пришлось довольствоваться мировой.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ