ОФИЦИАЛЬНО. Милан назвал нового главного тренера команды
Коллектив возглавил Рубен Аморим
Итальянский «Милан» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.
Детали сотрудничества между клубом и тренером не уточняются, но ранее в СМИ появлялась информация о трехлетнем контракте между сторонами.
Последним местом работы Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед» – английский гранд он покинул в январе 2026 года.
Предыдущим тренером «Милана» был Массимилиано Аллегри. Его назначили на эту должность летом 2025 года и уволили по окончании сезона.
Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.
Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq— AC Milan (@acmilan) June 16, 2026
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