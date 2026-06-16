ОФИЦИАЛЬНО. Милан назвал нового главного тренера команды

Итальянский «Милан» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между клубом и тренером не уточняются, но ранее в СМИ появлялась информация о трехлетнем контракте между сторонами.

Последним местом работы Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед» – английский гранд он покинул в январе 2026 года.

Предыдущим тренером «Милана» был Массимилиано Аллегри. Его назначили на эту должность летом 2025 года и уволили по окончании сезона.

Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.