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Италия
16 июня 2026, 19:12 | Обновлено 16 июня 2026, 19:20
637
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан назвал нового главного тренера команды

Коллектив возглавил Рубен Аморим

16 июня 2026, 19:12 | Обновлено 16 июня 2026, 19:20
637
1 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Милан назвал нового главного тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский «Милан» официально объявил о назначении португальского специалиста Рубена Аморима на должность главного тренера первой команды клуба.

Детали сотрудничества между клубом и тренером не уточняются, но ранее в СМИ появлялась информация о трехлетнем контракте между сторонами.

Последним местом работы Рубена Аморима был «Манчестер Юнайтед» – английский гранд он покинул в январе 2026 года.

Предыдущим тренером «Милана» был Массимилиано Аллегри. Его назначили на эту должность летом 2025 года и уволили по окончании сезона.

Сезон Серии А 2025/26 «Милан» завершил на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 70 очков в 38 матчах чемпионата Италии. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Рубен Аморим назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Милан
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Комментарии 1
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Вот это паварот! В Милане знают толк в извращениях. Но глянуть интересно, главное, ничего не ждать (хорошего).
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