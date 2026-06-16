Зачистка на ATP 500 в Галле. Два нейтрала вылетели на старте турнира

Американец Итан Куинн (ATP 66) выбил Карена Хачанова (ATP 18), представитель Польши Хуберт Хуркач (ATP 103) одолел Андрея Рублева (ATP 13) в первом круге травяного турнира ATP 500 в Галле, Германия.

Куинн обыграл Хачанова в трех сетах за 1 час и 56 минут – 1:6, 6:4, 6:4.

Это было второе очное противостояние соперников. Итан взял реванш за поражение на Мастерсе в Париже в 2025 году.

Во втором круге британец сыграет с победителем поединка Бен Шелтон – Ник Кирьос.

Хуркач разгромил восьмого сеяного Рублева в двух сетах за 1 час и 9 минут – 6:3, 6:2.

Счет очных встреч соперников – 5:2 в пользу поляка.

Хуркач был чемпионом пятисотника в Германии в 2022 году.

В 1/8 финала Хуберт сыграет с Даниэлем Альтмайером.

ATP 500 Галле. Трава, 1/16 финала

Карен Хачанов – Итан Куинн – 6:1, 4:6, 4:6

Андрей Рублев [8] – Хуберт Хуркач [PR] – 3:6, 2:6

Видеообзор матча Андрей Рублев – Хуберт Хуркач