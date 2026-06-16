Зачистка на ATP 500 в Галле. Два нейтрала вылетели на старте турнира
Итан Куинн одолел Карена Хачанова, Хуберт Хуркач оказался сильнее Андрея Рублева
Американец Итан Куинн (ATP 66) выбил Карена Хачанова (ATP 18), представитель Польши Хуберт Хуркач (ATP 103) одолел Андрея Рублева (ATP 13) в первом круге травяного турнира ATP 500 в Галле, Германия.
Куинн обыграл Хачанова в трех сетах за 1 час и 56 минут – 1:6, 6:4, 6:4.
Это было второе очное противостояние соперников. Итан взял реванш за поражение на Мастерсе в Париже в 2025 году.
Во втором круге британец сыграет с победителем поединка Бен Шелтон – Ник Кирьос.
Хуркач разгромил восьмого сеяного Рублева в двух сетах за 1 час и 9 минут – 6:3, 6:2.
Счет очных встреч соперников – 5:2 в пользу поляка.
Хуркач был чемпионом пятисотника в Германии в 2022 году.
В 1/8 финала Хуберт сыграет с Даниэлем Альтмайером.
ATP 500 Галле. Трава, 1/16 финала
Карен Хачанов – Итан Куинн – 6:1, 4:6, 4:6
Андрей Рублев [8] – Хуберт Хуркач [PR] – 3:6, 2:6
Видеообзор матча Андрей Рублев – Хуберт Хуркач
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