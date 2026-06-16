Эксперт: «Мы накрутили себе бигудей, что у нас очень сильная сборная»

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко обратил внимание на низкий уровень украинского футбола.

На фоне сборных, которые выступают на ЧМ-2026, национальная команда Украины выглядит слабой, считает эксперт.

«Наша самая большая проблема в том, что мы в какой-то момент здесь накрутили себе бигуди, что у нас там какая-то супер-пупер сильная команда, супер-пупер сильное историческое поколение футболистов. Но сейчас футбол всё расставляет по своим местам. Те, кто из звезд УПЛ уехал в европейские клубы, там не особо блистают. УПЛ по уровню проседает с каждым годом всё больше, система подготовки молодых футболистов как таковая отсутствует», – отметил Вацко.