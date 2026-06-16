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Сборная УКРАИНЫ
16 июня 2026, 17:20 | Обновлено 16 июня 2026, 17:55
720
3

Эксперт: «Мы накрутили себе бигудей, что у нас очень сильная сборная»

Вацко считает, что уровень украинского футбола сейчас находится на очень низком уровне

16 июня 2026, 17:20 | Обновлено 16 июня 2026, 17:55
720
3 Comments
Эксперт: «Мы накрутили себе бигудей, что у нас очень сильная сборная»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
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Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко обратил внимание на низкий уровень украинского футбола.

На фоне сборных, которые выступают на ЧМ-2026, национальная команда Украины выглядит слабой, считает эксперт.

«Наша самая большая проблема в том, что мы в какой-то момент здесь накрутили себе бигуди, что у нас там какая-то супер-пупер сильная команда, супер-пупер сильное историческое поколение футболистов. Но сейчас футбол всё расставляет по своим местам. Те, кто из звезд УПЛ уехал в европейские клубы, там не особо блистают. УПЛ по уровню проседает с каждым годом всё больше, система подготовки молодых футболистов как таковая отсутствует», – отметил Вацко.

Сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, проиграв решающий стыковой матч отбора Швеции (1:3). Недавно команду возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера. Его задача – вывести сборную на Евро-2028.

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Виктор Вацко сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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тиж перший даєш цим футболістам статусу зірок
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+2
Лисий Васько про накручування бігудів - це епічненько ))
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0
експерд
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0
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