Эксперт: «Мы накрутили себе бигудей, что у нас очень сильная сборная»
Вацко считает, что уровень украинского футбола сейчас находится на очень низком уровне
Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко обратил внимание на низкий уровень украинского футбола.
На фоне сборных, которые выступают на ЧМ-2026, национальная команда Украины выглядит слабой, считает эксперт.
«Наша самая большая проблема в том, что мы в какой-то момент здесь накрутили себе бигуди, что у нас там какая-то супер-пупер сильная команда, супер-пупер сильное историческое поколение футболистов. Но сейчас футбол всё расставляет по своим местам. Те, кто из звезд УПЛ уехал в европейские клубы, там не особо блистают. УПЛ по уровню проседает с каждым годом всё больше, система подготовки молодых футболистов как таковая отсутствует», – отметил Вацко.
Сборная Украины не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, проиграв решающий стыковой матч отбора Швеции (1:3). Недавно команду возглавил итальянский специалист Андреа Мальдера. Его задача – вывести сборную на Евро-2028.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хотят медали, Кубок и выйти в еврокубки
Футболист вернется в Грецию