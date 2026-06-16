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Сборная УКРАИНЫ
16 июня 2026, 17:02 | Обновлено 16 июня 2026, 17:29
1169
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Эксперт: «Меня бросает в жар от мысли об участии Украины в ЧМ-2026»

Вацко скептически оценивает гипотетические шансы команды Мальдеры на чемпионате мира

16 июня 2026, 17:02 | Обновлено 16 июня 2026, 17:29
1169
2 Comments
Эксперт: «Меня бросает в жар от мысли об участии Украины в ЧМ-2026»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины
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Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о вероятных перспективах сборной Украины на ЧМ-2026.

Украинцы не смогли пройти отбор на чемпионат мира, уступив в решающем стыковочном матче Швеции (1:3). Турнир стартовал 11 июня, в нём принимают участие 48 команд. Вацко уверен, что Украина попала бы на него не в лучшей форме, поэтому ей было бы нелегко противостоять любому сопернику.

«Меня немного бросает в жар, когда я думаю, какой командой мы бы поехали на этот чемпионат мира, если бы туда попали, исходя из реалий. У нас Трубин, Забарный, Миколенко, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков. Это основные игроки клубов топ-чемпионатов. Из них один вылетел в низший дивизион, другой уехал в не топ-чемпионат. Далее Яремчук — запасной в «Лионе». Довбик после травмы полгода не играл. Судаков последние несколько месяцев даже не запасной, а безнадежный резервист в «Бенфике». Зинченко — серьезная травма. Батагов — серьезная травма. Ванат — серьезная травма.

При таком раскладе на чемпионате мира нас представляла бы в значительной степени символическая сборная украинской премьер-лиги без иностранцев и без Буяльского, потому что он хоть и много забивает и делает голевые передачи, но в гениальную кибернетику наших светил тренерского искусства он не вписывается», – сказал Вацко.

Последний раз сборная Украины играла на ЧМ в 2006 году. Тогда под руководством Олега Блохина национальная команда дошла до четвертьфинала турнира.

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сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник: Виктор Вацко
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Комментарии 2
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Не згоден з коментатором... З такими командами як Українська збірна, технічним командам дуже важко грати. Яскравий приклад - гра Іспанії в першому турі ЧС. Явні фаворити нічого не змогли зробити з грамотно організованої оборони суперників. І тут все залежить від професійних здібностей тренерського штабу, али при Реброві це не проглядувалось навіть через мікроскоп. 
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Чисто на фарті вивезли групу
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