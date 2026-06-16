Эксперт: «Меня бросает в жар от мысли об участии Украины в ЧМ-2026»

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Вацко высказался о вероятных перспективах сборной Украины на ЧМ-2026.

Украинцы не смогли пройти отбор на чемпионат мира, уступив в решающем стыковочном матче Швеции (1:3). Турнир стартовал 11 июня, в нём принимают участие 48 команд. Вацко уверен, что Украина попала бы на него не в лучшей форме, поэтому ей было бы нелегко противостоять любому сопернику.

«Меня немного бросает в жар, когда я думаю, какой командой мы бы поехали на этот чемпионат мира, если бы туда попали, исходя из реалий. У нас Трубин, Забарный, Миколенко, Ярмолюк, Малиновский, Цыганков. Это основные игроки клубов топ-чемпионатов. Из них один вылетел в низший дивизион, другой уехал в не топ-чемпионат. Далее Яремчук — запасной в «Лионе». Довбик после травмы полгода не играл. Судаков последние несколько месяцев даже не запасной, а безнадежный резервист в «Бенфике». Зинченко — серьезная травма. Батагов — серьезная травма. Ванат — серьезная травма.

При таком раскладе на чемпионате мира нас представляла бы в значительной степени символическая сборная украинской премьер-лиги без иностранцев и без Буяльского, потому что он хоть и много забивает и делает голевые передачи, но в гениальную кибернетику наших светил тренерского искусства он не вписывается», – сказал Вацко.