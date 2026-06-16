Эксперт объяснил, почему в топ-клубах японцев больше, чем украинцев

Известный спортивный комментатор и блогер Виктор Вацко оценил выступления сборной Японии на ЧМ-2026.

Команда Хадзиме Мориясу практически идеально прошла отбор на чемпионат мира, а сам турнир начала с ничьей против Нидерландов (2:2). Вацко считает это большим, но закономерным успехом. Он обратил внимание на то, что японские футболисты чаще, чем украинцы, играют в топ-лигах и топ-клубах Европы.

«А знаете, почему не в последнюю очередь японцы туда попадают? А потому, что им необходимо, чтобы делать себе карьеру, выдерживать вот эту конкуренцию, высокую конкуренцию хорошего чемпионата, быть конкурентоспособными. Это не та история, когда их маринуют в клубах Джей-лиги. Почему так? Да потому, что это игроки, доступные по цене. И эта ценовая доступность позволяет им спокойно развиваться в хорошей лиге европейского футбола, начиная со скромных клубов, без давления, связанного с тем, что за тебя заплатили баснословные деньги», — отметил эксперт.

В настоящее время сборная Японии занимает 18-е место в мировом рейтинге ФИФА. Национальная команда Украины занимает 32-ю позицию.