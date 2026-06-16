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Чемпионат мира
16 июня 2026, 15:59 | Обновлено 16 июня 2026, 16:20
1237
4

Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»

Галенои рассказал об отношении к команде на ЧМ-2026

16 июня 2026, 15:59 | Обновлено 16 июня 2026, 16:20
1237
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Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Галенои
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Сборная Ирана начала ЧМ-2026 с ничьей против Новой Зеландии 2:2, а наставник команды Амир Галенои считает, что к его команде относятся хуже всех на турнире.

Из-за войны между США и Ираном, а также санкций против страны иранская сборная вынуждена тренироваться в Мексике, а на матчи в США приезжать на короткий срок и сразу покидать американскую территорию.

«Мы постоянно в дороге. Они даже не дают нам времени отдохнуть – мы должны сразу покидать территорию США. А нам говорят – возвращайтесь в Мексику на базу».

«Это очень странно и очень неудобно. К нам наихудшее отношение среди всех команд», – сказал Галенои.

Во втором туре команда сыграет против Бельгии.

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сборная Ирана по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 4
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ФІФА зі своїм преидентом зробала величезну помилку, коли вирішила допустити Іран до фінальних змагань ЧС з футболу. Як можна було прийняти таке рішення, коли всі знали, що кожен футболіст команди Ірану висловлював пітримку діючому терористичному режиму Ірану? А Інфантіно не боїться, що радикально налаштовані вболівальники можут здійснити терористичний акт по відношенню до команди Ірану? Вірогідність дуже велика, не дивлячись на те, що команду охороняють 24\7 більше сотні правоохоронців США та Мексики....
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+2
Це результат того, що в підписаному вчора меморандумі про перемир'я між Іраном (КСІР) та США (Трампом) забули прописати права збірної Ірану на чемпіонаті світу з футболу.
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