Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»

Сборная Ирана начала ЧМ-2026 с ничьей против Новой Зеландии 2:2, а наставник команды Амир Галенои считает, что к его команде относятся хуже всех на турнире.

Из-за войны между США и Ираном, а также санкций против страны иранская сборная вынуждена тренироваться в Мексике, а на матчи в США приезжать на короткий срок и сразу покидать американскую территорию.

«Мы постоянно в дороге. Они даже не дают нам времени отдохнуть – мы должны сразу покидать территорию США. А нам говорят – возвращайтесь в Мексику на базу».

«Это очень странно и очень неудобно. К нам наихудшее отношение среди всех команд», – сказал Галенои.

Во втором туре команда сыграет против Бельгии.