Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Галенои рассказал об отношении к команде на ЧМ-2026
Сборная Ирана начала ЧМ-2026 с ничьей против Новой Зеландии 2:2, а наставник команды Амир Галенои считает, что к его команде относятся хуже всех на турнире.
Из-за войны между США и Ираном, а также санкций против страны иранская сборная вынуждена тренироваться в Мексике, а на матчи в США приезжать на короткий срок и сразу покидать американскую территорию.
«Мы постоянно в дороге. Они даже не дают нам времени отдохнуть – мы должны сразу покидать территорию США. А нам говорят – возвращайтесь в Мексику на базу».
«Это очень странно и очень неудобно. К нам наихудшее отношение среди всех команд», – сказал Галенои.
Во втором туре команда сыграет против Бельгии.
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