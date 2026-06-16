ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с ареной для домашних матчей в еврокубках

Киевское «Динамо» определилось с ареной для проведения номинально домашних матчей в еврокубковом сезоне 2026/27. Свои международные поединки команда сыграет на стадионе «Arena Lublin» в польском Люблине.

Этот стадион хорошо знаком «бело-синим» – в сезоне 2024/25 именно здесь динамовцы принимали соперников в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сыграв матчи против сербского «Партизана», шотландского «Рейнджерс» и австрийского «РБ Зальцбург».

«Arena Lublin» была домашней площадкой команды во время еврокубковой кампании сезона 2025/26, когда «Динамо» встречалось с мальтийским «Хамрун Спартанс», кипрским «Пафосом» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, с израильским «Маккаби» Тель-Авив в квалификации Лиги Европы, а также проводило матчи основного этапа Лиги конференций.

При выборе места проведения матчей клуб тщательно проанализировал все логистические аспекты, чтобы обеспечить команде максимально комфортные условия для подготовки и выступлений на международной арене.

«Arena Lublin» была построена в 2012 году и официально открыта в 2014-м. Стадион вмещает 15 500 зрителей и является домашней ареной польского клуба «Мотор».

Рекорд посещаемости был зафиксирован 1 декабря 2021 во время матча Кубка Польши между «Мотором» и «Легией», который посетили 14 914 болельщиков.

Современный спортивный комплекс оборудован четырьмя крытыми трибунами и отвечает всем требованиям для проведения международных матчей. «Arena Lublin» соответствует стандартам УЕФА и имеет высшую категорию сертификации Польской футбольной ассоциации.

В инфраструктуру стадиона входят просторные раздевалки, VIP-зоны, пресс-центр, тренажерный зал, ресторанный комплекс, помещения для телетрансляций и другие необходимые объекты.