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  4. Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции
Чемпионат мира
16 июня 2026, 11:44 |
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Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции

Форвард может сыграть больше всего матчей среди французов на ЧМ и стать лучшим бомбардиром сборной

16 июня 2026, 11:44 |
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Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе на чемпионате мира 2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции.

Если форвард сыграет 7 матчей на турнире, он превзойдет достижение Уго Льориса (20) по количеству поединков на мировых первенствах.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 20 – Уго Льорис
  • 19 – Антуан Гризманн
  • 18 – Рафаэль Варан
  • 18 – Оливье Жиру
  • 17 – Тьерри Анри
  • 17 – Фабьен Бартез
  • 16 – Лилиан Тюрям
  • 15 – Максим Босси
  • 14 – Килиан Мбаппе
  • 14 – Мишель Платини

Если Мбаппе забьет два гола на ЧМ-2026, то он превзойдет достижение Жюста Фонтена (13) по количеству голов, забитых французами на мундиалях, а также Оливье Жиру (57) по количеству забитых мячей в истории французской сборной.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира

  • 13 – Жюст Фонтен
  • 12 – Килиан Мбаппе
  • 6 – Тьерри Анри
  • 5 – Зинедин Зидан
  • 5 – Мишель Платини
  • 5 – Оливье Жиру
  • 4 – Раймон Копа
  • 4 – Доминик Рошто
  • 4 – Антуан Гризманн

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

  • 57 – Оливье Жиру
  • 56 – Килиан Мбаппе
  • 51 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен

Напомним, что свой первый матч на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против сборной Сенегала.

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Сергей Турчак Источник: Instagram
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