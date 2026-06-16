Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции
Форвард может сыграть больше всего матчей среди французов на ЧМ и стать лучшим бомбардиром сборной
Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе на чемпионате мира 2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции.
Если форвард сыграет 7 матчей на турнире, он превзойдет достижение Уго Льориса (20) по количеству поединков на мировых первенствах.
Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 20 – Уго Льорис
- 19 – Антуан Гризманн
- 18 – Рафаэль Варан
- 18 – Оливье Жиру
- 17 – Тьерри Анри
- 17 – Фабьен Бартез
- 16 – Лилиан Тюрям
- 15 – Максим Босси
- 14 – Килиан Мбаппе
- 14 – Мишель Платини
Если Мбаппе забьет два гола на ЧМ-2026, то он превзойдет достижение Жюста Фонтена (13) по количеству голов, забитых французами на мундиалях, а также Оливье Жиру (57) по количеству забитых мячей в истории французской сборной.
Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира
- 13 – Жюст Фонтен
- 12 – Килиан Мбаппе
- 6 – Тьерри Анри
- 5 – Зинедин Зидан
- 5 – Мишель Платини
- 5 – Оливье Жиру
- 4 – Раймон Копа
- 4 – Доминик Рошто
- 4 – Антуан Гризманн
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
- 57 – Оливье Жиру
- 56 – Килиан Мбаппе
- 51 – Тьерри Анри
- 44 – Антуан Гризманн
- 41 – Мишель Платини
- 37 – Карим Бензема
- 34 – Давид Трезеге
- 31 – Зинедин Зидан
- 30 – Жюст Фонтен
- 30 – Жан-Пьер Папен
Напомним, что свой первый матч на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против сборной Сенегала.
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