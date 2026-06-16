Мбаппе на ЧМ-2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции

Нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе на чемпионате мира 2026 может установить сразу несколько рекордов сборной Франции.

Если форвард сыграет 7 матчей на турнире, он превзойдет достижение Уго Льориса (20) по количеству поединков на мировых первенствах.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

20 – Уго Льорис

19 – Антуан Гризманн

18 – Рафаэль Варан

18 – Оливье Жиру

17 – Тьерри Анри

17 – Фабьен Бартез

16 – Лилиан Тюрям

15 – Максим Босси

14 – Килиан Мбаппе

14 – Мишель Платини

Если Мбаппе забьет два гола на ЧМ-2026, то он превзойдет достижение Жюста Фонтена (13) по количеству голов, забитых французами на мундиалях, а также Оливье Жиру (57) по количеству забитых мячей в истории французской сборной.

Лучшие бомбардиры сборной Франции на чемпионатах мира

13 – Жюст Фонтен

12 – Килиан Мбаппе

6 – Тьерри Анри

5 – Зинедин Зидан

5 – Мишель Платини

5 – Оливье Жиру

4 – Раймон Копа

4 – Доминик Рошто

4 – Антуан Гризманн

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

57 – Оливье Жиру

56 – Килиан Мбаппе

51 – Тьерри Анри

44 – Антуан Гризманн

41 – Мишель Платини

37 – Карим Бензема

34 – Давид Трезеге

31 – Зинедин Зидан

30 – Жюст Фонтен

30 – Жан-Пьер Папен

Напомним, что свой первый матч на ЧМ-2026 сборная Франции сыграет против сборной Сенегала.