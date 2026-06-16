ФИФА запретила форму сборной Египта перед ЧМ-2026: в чем причина?

Сборная Египта была вынуждена изменить экипировку перед стартом ЧМ-2026. На африканскую команду надавила ФИФА, которая подала чёткий сигнал относительно игровой формы.

Международная федерация запретила египтянам выступать на турнире в форме с семью звёздами над эмблемой сборной.

Согласно регламенту ФИФА, звезда над эмблемой на чемпионате мира символизирует победу на мундиале. Однако в случае Египта семь звезд обозначают триумфы на Кубке африканских наций.

Исключением из правил есть форма сборной Уругвая. Латиноамериканская играет с четырьмя звездами, что означают две победы на мундиалях (1930 и 1950) и два триумфа на Олимпиадах (1924 и 1928).

Кроме того, сборной Египта пришлось изменить дизайн игровых номеров, поскольку ФИФА не одобрила использование золотого цвета.

«Это была обычная процедура: четыре месяца назад ФИФА уведомила Футбольную ассоциацию о том, что во время матчей чемпионата мира на футболках национальной сборной нельзя размещать звезды Кубка африканских наций.

Это было уведомление, обычный рабочий шаг. Сборная уже предполагала такое развитие событий и заранее приняла необходимые меры», – заявил пресс-секретарь Федерации футбола Египта Мохамед Морад Табет.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира 2026 года сборная Египта отобрала очки у Бельгии (1:1).