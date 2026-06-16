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Чемпионат мира
16 июня 2026, 01:43 | Обновлено 16 июня 2026, 01:44
302
0

ФИФА запретила форму сборной Египта перед ЧМ-2026: в чем причина?

Африканская команда начала турнир в обновленном комплекте

16 июня 2026, 01:43 | Обновлено 16 июня 2026, 01:44
302
0
ФИФА запретила форму сборной Египта перед ЧМ-2026: в чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Египта была вынуждена изменить экипировку перед стартом ЧМ-2026. На африканскую команду надавила ФИФА, которая подала чёткий сигнал относительно игровой формы.

Международная федерация запретила египтянам выступать на турнире в форме с семью звёздами над эмблемой сборной.

Согласно регламенту ФИФА, звезда над эмблемой на чемпионате мира символизирует победу на мундиале. Однако в случае Египта семь звезд обозначают триумфы на Кубке африканских наций.

Исключением из правил есть форма сборной Уругвая. Латиноамериканская играет с четырьмя звездами, что означают две победы на мундиалях (1930 и 1950) и два триумфа на Олимпиадах (1924 и 1928).

Кроме того, сборной Египта пришлось изменить дизайн игровых номеров, поскольку ФИФА не одобрила использование золотого цвета.

«Это была обычная процедура: четыре месяца назад ФИФА уведомила Футбольную ассоциацию о том, что во время матчей чемпионата мира на футболках национальной сборной нельзя размещать звезды Кубка африканских наций.

Это было уведомление, обычный рабочий шаг. Сборная уже предполагала такое развитие событий и заранее приняла необходимые меры», – заявил пресс-секретарь Федерации футбола Египта Мохамед Морад Табет.

Напомним, что в первом туре чемпионата мира 2026 года сборная Египта отобрала очки у Бельгии (1:1).

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Андрей Витренко Источник: ESPN
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