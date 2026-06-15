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Молодежные турниры
15 июня 2026, 20:02 |
667
0

Определена судьба Мельгосы

Унаи Мельгоса возглавляет Украину U-21 с июля 2023 года

15 июня 2026, 20:02 |
667
0
Определена судьба Мельгосы
УАФ. Унаи Мельгоса
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Украинская Ассоциация футбола сомневается в целесообразности продления контракта с главным тренером молодежной сборной Украины Унаи Мельгосой.

Существует большая вероятность, что уже в ближайшее время УАФ объявит об уходе иностранного тренера по обоюдному согласию. Кто будет преемником Мельгосы в случае его ухода еще не понятно.

Добавим, что Унаи Мельгоса возглавляет Украину U-21 с июля 2023 года. С тех пор молодежка провела под руководством тренера 29 матчей, в которых одержала 13 побед и пять раз сыграла вничью при 11 поражениях. Контракт испанца заканчивается этим летом.

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сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса
Руслан Полищук Источник: UA-Football
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