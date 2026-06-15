Определена судьба Мельгосы

Украинская Ассоциация футбола сомневается в целесообразности продления контракта с главным тренером молодежной сборной Украины Унаи Мельгосой.

Существует большая вероятность, что уже в ближайшее время УАФ объявит об уходе иностранного тренера по обоюдному согласию. Кто будет преемником Мельгосы в случае его ухода еще не понятно.

Добавим, что Унаи Мельгоса возглавляет Украину U-21 с июля 2023 года. С тех пор молодежка провела под руководством тренера 29 матчей, в которых одержала 13 побед и пять раз сыграла вничью при 11 поражениях. Контракт испанца заканчивается этим летом.