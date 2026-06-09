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Молодежные турниры
09 июня 2026, 13:36 | Обновлено 09 июня 2026, 13:39
205
0

ФОТО. Пропустили трижды от японцев. Как молодежка потерпела фиаско

Украина U-21 на сборах в Словении уступила Японии U-21 со счетом 0:3

09 июня 2026, 13:36 | Обновлено 09 июня 2026, 13:39
205
0
ФОТО. Пропустили трижды от японцев. Как молодежка потерпела фиаско
УАФ
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9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграли товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).

Ранее, 5 июня, поединок против сверстников из США завершился поражением украинцев (1:3).

Сине-желтая команда под руководством Унаи Мельгоса команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

🔹 Товарищеский матч

8 июня 2026. Горишница (Словения)

16:00. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0

Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Фотогалерея

Инфографика

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса видео голов и обзор Япония - Украина сборная Японии по футболу U-21 фото видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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