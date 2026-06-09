ФОТО. Пропустили трижды от японцев. Как молодежка потерпела фиаско
Украина U-21 на сборах в Словении уступила Японии U-21 со счетом 0:3
9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграли товарищеский матч в Словении.
Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.
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Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).
Ранее, 5 июня, поединок против сверстников из США завершился поражением украинцев (1:3).
Сине-желтая команда под руководством Унаи Мельгоса команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.
🔹 Товарищеский матч
8 июня 2026. Горишница (Словения)
16:00. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0
Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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