ФОТО. Пропустили трижды от японцев. Как молодежка потерпела фиаско

9 июня в 16:00 сборные Японии U-21 и Украины U-21 сыграли товарищеский матч в Словении.

Сине-желтая команда базировалась в городе Рогашка Слатина, а игра прошла в спортцентре поселка Горишница.

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Японцы забили два гола в дебюте игры, а после перерыва забили в третий раз (3:0).

Ранее, 5 июня, поединок против сверстников из США завершился поражением украинцев (1:3).

Сине-желтая команда под руководством Унаи Мельгоса команду к заключительным матчам квалификации Евро-2027 U-21.

🔹 Товарищеский матч

8 июня 2026. Горишница (Словения)

16:00. Япония U-21 – Украина U-21 – 3:0

Голы: Уче Брайан Сео Нвадике, 1, 61, Рэй Умеки, 8

Видео голов и обзор матча

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