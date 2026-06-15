Стало известно, почему Кукурелья решил перейти из Челси в Реал

15 июня 2026 года мадридский «Реал» официально объявил о подписании контракта с испанским левым защитником лондонского «Челси» Марком Кукурельей.

По информации британского журналиста Бена Джейкобса, 27-летний футболист решился на трансфер из-за желания вернуться в Испанию по личным и семейным причинам.

В сезоне 2025/26 Марк Кукурелья провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.