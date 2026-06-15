Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н ЧМ-2026 16 июня в 01:00
16 июня состоится матч сборных Саудовской Аравии и Уругвая в первом туре группы H на чемпионате мира 2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут поединок на арене «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.
Главный тренер сборной Уругвая – аргентинец Марсело Бьелса, в то время как Саудовскую Аравию возглавляет Йоргос Донис из Греции.
До этого матча команды провели всего три очные встречи. Сначала были два контрольных поединка: победа Саудовской Аравии в 2002 году (3:2) и ничья в 2014-м (1:1).
Последняя встреча прошла в рамках группового этапа ЧМ-2022, где Уругвай взял реванш – 1:0.
Также в группе H находятся Кабо-Верде и Испания: их матч состоится 15 июня в 19:00.
Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
- 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай (1-й тур)
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)
Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа Н (ЧМ-2026)
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонцы хотят сохранить в команде Феррана Торреса
Футболист может переехать в Германию