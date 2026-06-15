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Чемпионат мира
Саудовская Аравия
16.06.2026 01:00 - : -
Уругвай
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 17:41 | Обновлено 15 июня 2026, 17:46
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0

Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы Н ЧМ-2026 16 июня в 01:00

15 июня 2026, 17:41 | Обновлено 15 июня 2026, 17:46
51
0
Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня состоится матч сборных Саудовской Аравии и Уругвая в первом туре группы H на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут поединок на арене «Hard Rock Stadium» в городе Майами (США). Начало игры – в 01:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Уругвая – аргентинец Марсело Бьелса, в то время как Саудовскую Аравию возглавляет Йоргос Донис из Греции.

До этого матча команды провели всего три очные встречи. Сначала были два контрольных поединка: победа Саудовской Аравии в 2002 году (3:2) и ничья в 2014-м (1:1).

Последняя встреча прошла в рамках группового этапа ЧМ-2022, где Уругвай взял реванш – 1:0.

Также в группе H находятся Кабо-Верде и Испания: их матч состоится 15 июня в 19:00.

Календарь матчей в группе Н ЧМ-2026:

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде (1-й тур)
  • 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай (1-й тур)
  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия (2-й тур)
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде (2-й тур)
  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия (3-й тур)
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания (3-й тур)

Саудовская Аравия – Уругвай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Саудовская Аравия – Уругвай
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Трансляция матча В эфире

Группа Н (ЧМ-2026)

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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