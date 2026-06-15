ВИДЕО. Синнер был замечен на тренировке с Руне на кортах Монако
Янник провел спарринг с Хольгером Руне
Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер провел тренировку с представителем Дании Хольгером Руне на кортах Монако.
Янник не играет на травяных турнирах в этом году перед Уимблдоном 2026. Последним турниром, в котором лидер мирового рейтинга принимал участие, был Открытый чемпионат Франции 2026. Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло.
Руне еще не вернулся в Тур после серьезной травмы, которую он получил на турнире в Стокгольме в 2025 году. Хольгер перенес операцию на ахилловом сухожилии. Дата возвращения теннисиста к турнирам пока неизвестна.
Jannik Sinner practicing with Holger Rune in Monaco today! 🦊🎾— janniksin archive (@sinnervideos) June 15, 2026
📲 holgerrune pic.twitter.com/Qpe9zIdrci
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Предатель Украины высказался о попытках лишить его тренерской лицензии и спортивных наград
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua