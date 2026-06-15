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15 июня 2026, 16:02 | Обновлено 15 июня 2026, 17:05
198
0

ВИДЕО. Синнер был замечен на тренировке с Руне на кортах Монако

Янник провел спарринг с Хольгером Руне

15 июня 2026, 16:02 | Обновлено 15 июня 2026, 17:05
198
0
ВИДЕО. Синнер был замечен на тренировке с Руне на кортах Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер
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Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер провел тренировку с представителем Дании Хольгером Руне на кортах Монако.

Янник не играет на травяных турнирах в этом году перед Уимблдоном 2026. Последним турниром, в котором лидер мирового рейтинга принимал участие, был Открытый чемпионат Франции 2026. Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло.

Руне еще не вернулся в Тур после серьезной травмы, которую он получил на турнире в Стокгольме в 2025 году. Хольгер перенес операцию на ахилловом сухожилии. Дата возвращения теннисиста к турнирам пока неизвестна.

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Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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