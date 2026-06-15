ВИДЕО. Синнер был замечен на тренировке с Руне на кортах Монако

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер провел тренировку с представителем Дании Хольгером Руне на кортах Монако.

Янник не играет на травяных турнирах в этом году перед Уимблдоном 2026. Последним турниром, в котором лидер мирового рейтинга принимал участие, был Открытый чемпионат Франции 2026. Во втором раунде итальянец в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 56-й ракетки мира Хуана Мануэля Черундоло.

Руне еще не вернулся в Тур после серьезной травмы, которую он получил на турнире в Стокгольме в 2025 году. Хольгер перенес операцию на ахилловом сухожилии. Дата возвращения теннисиста к турнирам пока неизвестна.