Александрия нацелилась на вингера Кудровки

Украинский вингер «Кудровки» Евгений Морозко привлекает внимание «Александрии». Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника, вылетевший в Первую лигу клуб уже связался с 32-летним футболистом – был проведен первый раунд переговоров.

В пошедшем сезоне на счету Евгения Морозко 23 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее стало известно, когда «Кудровка» начнет подготовку к сезону.