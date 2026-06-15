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Украина. Премьер лига
15 июня 2026, 15:46 | Обновлено 15 июня 2026, 16:53
554
0

Александрия нацелилась на вингера Кудровки

Карьеру в команде Владимира Шарана может продолжить Евгений Морозко

15 июня 2026, 15:46 | Обновлено 15 июня 2026, 16:53
554
0
Александрия нацелилась на вингера Кудровки
Кудровка. Евгений Морозко
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Украинский вингер «Кудровки» Евгений Морозко привлекает внимание «Александрии». Об этом сообщает UA-Football.

По информации источника, вылетевший в Первую лигу клуб уже связался с 32-летним футболистом – был проведен первый раунд переговоров.

В пошедшем сезоне на счету Евгения Морозко 23 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее стало известно, когда «Кудровка» начнет подготовку к сезону.

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трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Александрия Кудровка Евгений Морозко
Даниил Кирияка Источник: UA-Football
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