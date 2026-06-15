Александрия нацелилась на вингера Кудровки
Карьеру в команде Владимира Шарана может продолжить Евгений Морозко
Украинский вингер «Кудровки» Евгений Морозко привлекает внимание «Александрии». Об этом сообщает UA-Football.
По информации источника, вылетевший в Первую лигу клуб уже связался с 32-летним футболистом – был проведен первый раунд переговоров.
В пошедшем сезоне на счету Евгения Морозко 23 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее стало известно, когда «Кудровка» начнет подготовку к сезону.
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