Известно, когда Кудровка начнет подготовку ко второму сезону в элите
Один из аутсайдеров УПЛ определился с датой возвращения из отпуска
Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» начнет подготовку к новому сезону Премьер-лиги 5 июля.
В настоящее время менеджмент и тренерский штаб представителя Черниговщины финализуют план подготовки. В ближайшее время клуб должен объявить место проведения сборов, а также окончательно согласовать график контрольных матчей.
Напомним, по итогам дебютного сезона в элитном дивизионе «Кудровка» заняла 13-е место. Вопрос сохранения прописки в элите пришлось решать в стыковых матчах. В напряженном противостоянии с волочиским «Агробизнесом» все решила серия пенальти, где удача была на стороне кудровцев.
Базовая дата 1-го тура следующего сезона УПЛ – 1 августа. Следовательно, у тренерского штаба Александра Протченко будет всего четыре недели, чтобы укомплектовать состав и подготовить «Кудровку» к новому вызову, который вряд ли станет легче предыдущего.
Ранее, не игравший с апреля легионер, высказался относительно своего будущего в «Кудровке».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор заключил контракт с турецким клубом Мардин 1969 Спор
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!