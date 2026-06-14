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  4. Известно, когда Кудровка начнет подготовку ко второму сезону в элите
Украина. Премьер лига
14 июня 2026, 14:44 |
192
0

Известно, когда Кудровка начнет подготовку ко второму сезону в элите

Один из аутсайдеров УПЛ определился с датой возвращения из отпуска

14 июня 2026, 14:44 |
192
0
Известно, когда Кудровка начнет подготовку ко второму сезону в элите
ФК Кудровка
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Как стало известно Sport.ua, «Кудровка» начнет подготовку к новому сезону Премьер-лиги 5 июля.

В настоящее время менеджмент и тренерский штаб представителя Черниговщины финализуют план подготовки. В ближайшее время клуб должен объявить место проведения сборов, а также окончательно согласовать график контрольных матчей.

Напомним, по итогам дебютного сезона в элитном дивизионе «Кудровка» заняла 13-е место. Вопрос сохранения прописки в элите пришлось решать в стыковых матчах. В напряженном противостоянии с волочиским «Агробизнесом» все решила серия пенальти, где удача была на стороне кудровцев.

Базовая дата 1-го тура следующего сезона УПЛ – 1 августа. Следовательно, у тренерского штаба Александра Протченко будет всего четыре недели, чтобы укомплектовать состав и подготовить «Кудровку» к новому вызову, который вряд ли станет легче предыдущего.

Ранее, не игравший с апреля легионер, высказался относительно своего будущего в «Кудровке».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка учебно-тренировочные сборы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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