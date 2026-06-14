Не играл с апреля. Легионер высказался по поводу своего будущего в Кудровке

Зимний новичок «Кудровки» Албан Таипи отсутствовал в заявке команды в шести из семи матчей на финише сезона. В последний раз на поле он появлялся еще 26 апреля в матче с «Шахтером» (1:3). Неудивительно, что последовали разговоры о возможном уходе нападающего уже в летнее трансферное окно.

Корреспондент Sport.ua обратился за комментарием к самому игроку.

«К сожалению, у меня была травма задней поверхности бедра. Но уже все хорошо. Слухи о моем уходе? Пока я в отпуске. Пока не общался с руководством, и пока никаких переговоров по расторжению соглашения нет. У меня действует контракт еще на год. О будущем станет известно в течение нескольких недель», – сказал Албан.

22-летний Таипи перешел в «Кудровку» в феврале этого года на правах свободного агента после выступлений на родине за клуб «Арсими». В УПЛ он успел провести 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 200 тысяч евро.

«Кудровка» в своем дебютном сезоне в Премьер-лиге заняла 13-е место. После этого команда сохранила прописку в УПЛ, одолев «Агробизнес» в серии пенальти после двух ничьих в переходных матчах (0:0, 2:2).

Ранее сообщалось, что в составе «Кудровки» началась кадровая чистка.