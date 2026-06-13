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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 13:33 | Обновлено 13 июня 2026, 13:34
753
0

В составе Кудровки началась кадровая чистка

Ряд игроков покинет клуб из Черниговской области

13 июня 2026, 13:33 | Обновлено 13 июня 2026, 13:34
753
0
В составе Кудровки началась кадровая чистка
ФК Кудровка
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Как стало известно Sport.ua, вместе с голкипером Романом Лепкой, весной ни разу не попавшему в заявку на матч, «Кудровку» по окончании контракта 30 июня покинет крайний полузащитник Евгений Морозко.

Уехал из Украины и уже не вернется эквадорский центрбэк Джаир Коллауазо. Большой вопрос о будущем в «Кудровке» зимнего новичка из Северной Македонии, форварда Албана Таипи. Близок к уходу из клуба воспитанник «Динамо», левый защитник Максим Мельничук. Хотя у последних двух контракты с «Кудровкой» еще на год, а у южноамериканца – на два.

У ряда игроков закончились арендные соглашения. Речь идет о защитнике Алексее Гусеве («Динамо»), полузащитнике Ярославе Кисиле (ЛНЗ), защитнике Марьяне Фарине, полузащитниках Антоне Глущенко и Олеге Пушкареве (все – «Шахтер»), полузащитнике Денисе Нагнойном и нападающем Раймонде Овусу (оба – «Металлист 1925»).

Что интересно, завершается контракт игрока и у президента клуба Романа Солодаренко: в осенней части сезона тогда еще 41-летний нападающий попадал в заявку на матчи против «Александрии» и «Динамо». Будет ли продлено соглашение с ним – вопрос.

В своем дебютном сезоне в Премьер-лиге «Кудровка» заняла 13-е место. После этого команда сохранила прописку в УПЛ, одолев «Агробизнес» в серии пенальти после двух ничьих в переходных матчах (0:0, 2:2).

По информации инсайдеров, клуб до сих пор имеет существенные долги перед игроками по зарплате и премиальным.

Ранее сообщалось, что футболисты «Кудровки» так и не получили премий за выход в элитный дивизион год назад.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка инсайд Роман Лепка Евгений Морозко Джаир Коллауазо Максим Мельничук Алексей Гусев Ярослав Кисиль Марьян Фарина Антон Глущенко Олег Пушкарев Денис Нагнойный Раймонд Фримпонг Овусу Роман Солодаренко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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