В составе Кудровки началась кадровая чистка

Как стало известно Sport.ua, вместе с голкипером Романом Лепкой, весной ни разу не попавшему в заявку на матч, «Кудровку» по окончании контракта 30 июня покинет крайний полузащитник Евгений Морозко.

Уехал из Украины и уже не вернется эквадорский центрбэк Джаир Коллауазо. Большой вопрос о будущем в «Кудровке» зимнего новичка из Северной Македонии, форварда Албана Таипи. Близок к уходу из клуба воспитанник «Динамо», левый защитник Максим Мельничук. Хотя у последних двух контракты с «Кудровкой» еще на год, а у южноамериканца – на два.

У ряда игроков закончились арендные соглашения. Речь идет о защитнике Алексее Гусеве («Динамо»), полузащитнике Ярославе Кисиле (ЛНЗ), защитнике Марьяне Фарине, полузащитниках Антоне Глущенко и Олеге Пушкареве (все – «Шахтер»), полузащитнике Денисе Нагнойном и нападающем Раймонде Овусу (оба – «Металлист 1925»).

Что интересно, завершается контракт игрока и у президента клуба Романа Солодаренко: в осенней части сезона тогда еще 41-летний нападающий попадал в заявку на матчи против «Александрии» и «Динамо». Будет ли продлено соглашение с ним – вопрос.

В своем дебютном сезоне в Премьер-лиге «Кудровка» заняла 13-е место. После этого команда сохранила прописку в УПЛ, одолев «Агробизнес» в серии пенальти после двух ничьих в переходных матчах (0:0, 2:2).

По информации инсайдеров, клуб до сих пор имеет существенные долги перед игроками по зарплате и премиальным.

Ранее сообщалось, что футболисты «Кудровки» так и не получили премий за выход в элитный дивизион год назад.