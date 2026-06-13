Клуб Украинской Премьер-лиги имеет серьезные финансовые проблемы
Футболисты «Кудровки» так и не получили премий за выход в элитный дивизион год назад
Футбольный клуб «Кудровка» имеет серьезные финансовые проблемы – футболисты не получили премий за выход в Премьер-лигу по итоагм сезона 2024/25.
«Команда закончила сезон, зарплату за два месяца игрокам еще должны. О премиях они наверняка уже забыли, потому что им обещали за набранные баллы, за выход в Премьер-лигу.
Если это не изменится, то я предполагаю, что «Кудровка» в следующем сезоне будет претендентом номер один на вылет. Ну, по крайней мере, сейчас так это все выглядит», – сообщил источник.
По итогам сезона 2024/25 команда из Черниговской области получила право выступать в элитном дивизионе. Подопечные теперь уже бывшего тренера Василия Баранова заняли 13-е место и попали в стыки.
«Кудровка» сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев в двухматчевом противостоянии, одолев «Агробизнес» – 0:0, 2:2, 3:2 в серии пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тымчик рассказал о возвращении к работе
Михавко интересует «Бенфику»