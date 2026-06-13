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Украина. Премьер лига
13 июня 2026, 11:21 |
636
3

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет серьезные финансовые проблемы

Футболисты «Кудровки» так и не получили премий за выход в элитный дивизион год назад

13 июня 2026, 11:21 |
636
3 Comments
Клуб Украинской Премьер-лиги имеет серьезные финансовые проблемы
ФК Кудровка
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Футбольный клуб «Кудровка» имеет серьезные финансовые проблемы – футболисты не получили премий за выход в Премьер-лигу по итоагм сезона 2024/25.

«Команда закончила сезон, зарплату за два месяца игрокам еще должны. О премиях они наверняка уже забыли, потому что им обещали за набранные баллы, за выход в Премьер-лигу.

Если это не изменится, то я предполагаю, что «Кудровка» в следующем сезоне будет претендентом номер один на вылет. Ну, по крайней мере, сейчас так это все выглядит», – сообщил источник.

По итогам сезона 2024/25 команда из Черниговской области получила право выступать в элитном дивизионе. Подопечные теперь уже бывшего тренера Василия Баранова заняли 13-е место и попали в стыки.

«Кудровка» сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев в двухматчевом противостоянии, одолев «Агробизнес» – 0:0, 2:2, 3:2 в серии пенальти.

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Видимо Агробизнес больше Кудривки не хотел в премьер лигу😄
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0
Скоротіть чемпіонат до 4 клубів і грайте у 800 кіл)) навіщо ці команди, якщо вони гірші, ніж просто нуль? Подивитеся, як ЛНЗ гратиме в єврокубках. Це показник буде і чемпіонату України, якщо команда 2-ге місце зайняла і самого клубу. Єдиний, хто ще більш менш - Шахтар. І він без шансів вилетів від клубу АПЛ з нижньої частини турнірної таблиці. Досить уявляти велич українського футболу. Його вже нема. 
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-1
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