Клуб Украинской Премьер-лиги имеет серьезные финансовые проблемы

Футбольный клуб «Кудровка» имеет серьезные финансовые проблемы – футболисты не получили премий за выход в Премьер-лигу по итоагм сезона 2024/25.

«Команда закончила сезон, зарплату за два месяца игрокам еще должны. О премиях они наверняка уже забыли, потому что им обещали за набранные баллы, за выход в Премьер-лигу.

Если это не изменится, то я предполагаю, что «Кудровка» в следующем сезоне будет претендентом номер один на вылет. Ну, по крайней мере, сейчас так это все выглядит», – сообщил источник.

По итогам сезона 2024/25 команда из Черниговской области получила право выступать в элитном дивизионе. Подопечные теперь уже бывшего тренера Василия Баранова заняли 13-е место и попали в стыки.

«Кудровка» сумела сохранить прописку в Премьер-лиге, одолев в двухматчевом противостоянии, одолев «Агробизнес» – 0:0, 2:2, 3:2 в серии пенальти.