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  4. Шахтер готов продать звездного бразильца с огромной скидкой
Турция
15 июня 2026, 15:39 |
733
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Шахтер готов продать звездного бразильца с огромной скидкой

Алиссон Сантана сильно потерял в цене из-за своей травматичности

15 июня 2026, 15:39 |
733
2 Comments
Шахтер готов продать звездного бразильца с огромной скидкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантана
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20-летний бразильский вингер «Шахтера» Алиссон Сантана, один из самых талантливых игроков «горняков», имеет неоднозначную репутацию на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что за талантливым игроком внимательно следят клубы АПЛ и Ла Лиги. Прошлой осенью неназванный покупатель якобы даже предлагал «Шахтеру» за футболиста 35 млн евро и получил отказ. Следят за Алиссоном и в Турции. Однако там считают, что бразилец не стоит тех денег, которые называют СМИ. Близкий к «Галатасараю» инсайдер Бурак Эрен заявил, что донецкий клуб в конце концов может согласиться продать Сантану за сумму в районе 15 млн евро. Все из-за его проблем со здоровьем.

«Когда я написал о сумме в 15 миллионов евро, нашлись те, кто сказал, что эта цена слишком низкая. Информация, которая до меня поступила, была именно такой. Причина – травмы, которые пережил футболист.

В прошлом сезоне он сломал плюсневую кость стопы и долгое время был вне игры. В сезоне перед этим из-за другой травмы снова долгое время отсутствовал. А в позапрошлом сезоне пропустил летний тренировочный лагерь.

Три сезона на рынке, три серьезные травмы. Особенно та, что произошла в прошлом сезоне, повлияла на него. Из-за этого, как говорится, и упала его рыночная стоимость. «Астон Вилла» интересовалась этим трансфером, но отказалась. Тогда ожидания «Шахтера» были одни, а сегодня – другие», – пояснил он.

В прошлом сезоне Алиссон забил семь голов и отдал 10 результативных передач в 26 матчах за «Шахтер».

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Алиссон Сантана Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Галатасарай
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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16 млн за него заплатили и до 2020 года контракт
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Він сильно здав, нестабільний...до 20 максимум..не грає в обороні,  слабенький пас 
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