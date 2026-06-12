Шахтер про Суркиса: «Относимся с уважением, но у нас свой путь»

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о разном подходе к комплектации команды между его клубом и историческим соперником – Динамо Киев.

– В одном из интервью президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что не собирается создавать «сборную Бразилии» и делает ставку на украинских футболистов. В контексте перехода украинца Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер» прокомментируйте слова президента киевского клуба.

– Мы с уважением относимся к видению Игоря Суркиса, но у нас своя философия, свой путь, свой стиль игры и свое понимание развития клуба. Мы верим в свою идею и продолжаем развиваться. Президент клуба Ринат Ахметов неоднократно говорил, и я повторю его слова: для нас патриот – это не обязательно родившийся и выросший в Украине, а тот, кто работает во благо Украины. Мы – украинский клуб, и если иностранные футболисты готовы приезжать к нам, мы понимаем, что они могут усилить команду и создать конкуренцию нашим игрокам. А это будет двигать нас вперед. То, что у нас с «Динамо» разные подходы – это абсолютно нормально. Футбол – это не только противостояние команд или игроков, это борьба идей. Мы верим в свою идею.