Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер про Суркиса: «Относимся с уважением, но у нас свой путь»
Украина. Премьер лига
12 июня 2026, 16:40 | Обновлено 12 июня 2026, 17:02
688
0

Шахтер про Суркиса: «Относимся с уважением, но у нас свой путь»

Палкин прокомментировал слова президента Динамо

12 июня 2026, 16:40 | Обновлено 12 июня 2026, 17:02
688
0
Шахтер про Суркиса: «Относимся с уважением, но у нас свой путь»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказался о разном подходе к комплектации команды между его клубом и историческим соперником – Динамо Киев.

В одном из интервью президент «Динамо» Игорь Суркис отметил, что не собирается создавать «сборную Бразилии» и делает ставку на украинских футболистов. В контексте перехода украинца Александра Караваева из «Динамо» в «Шахтер» прокомментируйте слова президента киевского клуба.
– Мы с уважением относимся к видению Игоря Суркиса, но у нас своя философия, свой путь, свой стиль игры и свое понимание развития клуба. Мы верим в свою идею и продолжаем развиваться. Президент клуба Ринат Ахметов неоднократно говорил, и я повторю его слова: для нас патриот – это не обязательно родившийся и выросший в Украине, а тот, кто работает во благо Украины. Мы – украинский клуб, и если иностранные футболисты готовы приезжать к нам, мы понимаем, что они могут усилить команду и создать конкуренцию нашим игрокам. А это будет двигать нас вперед. То, что у нас с «Динамо» разные подходы – это абсолютно нормально. Футбол – это не только противостояние команд или игроков, это борьба идей. Мы верим в свою идею.

По теме:
В Шахтере пояснили, почему отпустили Коноплю, вспомнив Трубина и Мудрика
Богдан Редушко рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с ключевым футболистом
Динамо Киев Сергей Палкин Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Игорь Суркис
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирослав КОУБЕК: «Я до сих пор не понимаю, как вратарь взял тот удар»
Футбол | 12 июня 2026, 14:45 0
Мирослав КОУБЕК: «Я до сих пор не понимаю, как вратарь взял тот удар»
Мирослав КОУБЕК: «Я до сих пор не понимаю, как вратарь взял тот удар»

Пресс-конференция тренера сборной Чехии после поражения от Южной Кореи на ЧМ-2026

Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Футбол | 12 июня 2026, 09:40 20
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу

Трубин может покинуть Лиссабон, поскольку не подходит под игровую модель Силвы

Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12.06.2026, 05:26
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Бокс | 12.06.2026, 10:09
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Футбол | 12.06.2026, 11:08
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 12
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отреагировало на переход Караваева в Шахтер
10.06.2026, 19:26 14
Футбол
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 14
Футбол
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
Украина обыграла Китай и одержала первую победу в Лиге наций
11.06.2026, 13:30 14
Волейбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
Реал принял решение по Лунину после прихода Моуриньо
11.06.2026, 08:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем