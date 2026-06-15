Сванберг забил спустя 18 секунд после выхода. Были ли более быстрые голы?
Лишь одному игроку, выходившему на замену в матчах ЧМ, удалось забить более быстрый гол
27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг забил гол в матче против сборной Туниса спустя 18 секунд после того, как вышел на замену.
Начиная с 1966 года, только одному игроку, выходившему на замену в матчах чемпионата мира, удалось забить более быстрый гол.
Это достижение покорилось уругвайцу Ричарду Моралесу в 2002 году: 16 секунд, гол в ворота сборной Сенегала.
После победы над сборной Туниса со счетом 5:1 сборная Швеции стала лидером группы F. Следующий свой матч команда проведет 20 июня. Соперником станет сборная Нидерландов.
18 - Mattias Svanberg's goal 18 seconds after entering the match for Sweden is the second fastest by a substitute in a FIFA World Cup match since 1966, behind only Richard Morales' 16 seconds for Uruguay vs. Senegal in 2002.— OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026
Lightning. pic.twitter.com/tQkkbzYEw8
🔥 WHAT A MOMENT!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 15, 2026
⚽️ 🇸🇪 Mattias Svanberg scores 18 seconds after stepping onto the pitch for Sweden!
⌚️ That’s the 2nd fastest substitute goal in a World Cup match since 1966 — only behind Richard Morales’ 16-second rocket for Uruguay in 2002. pic.twitter.com/iy87MgK3we
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