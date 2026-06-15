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  4. Сванберг забил спустя 18 секунд после выхода. Были ли более быстрые голы?
Чемпионат мира
15 июня 2026, 12:51 | Обновлено 15 июня 2026, 12:52
277
0

Сванберг забил спустя 18 секунд после выхода. Были ли более быстрые голы?

Лишь одному игроку, выходившему на замену в матчах ЧМ, удалось забить более быстрый гол

15 июня 2026, 12:51 | Обновлено 15 июня 2026, 12:52
277
0
Сванберг забил спустя 18 секунд после выхода. Были ли более быстрые голы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Сванберг
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27-летний полузащитник сборной Швеции Маттиас Сванберг забил гол в матче против сборной Туниса спустя 18 секунд после того, как вышел на замену.

Начиная с 1966 года, только одному игроку, выходившему на замену в матчах чемпионата мира, удалось забить более быстрый гол.

Это достижение покорилось уругвайцу Ричарду Моралесу в 2002 году: 16 секунд, гол в ворота сборной Сенегала.

После победы над сборной Туниса со счетом 5:1 сборная Швеции стала лидером группы F. Следующий свой матч команда проведет 20 июня. Соперником станет сборная Нидерландов.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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