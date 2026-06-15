Источник: Титулованный клуб готов отказаться от Цыганкова

Украинский вингер «Жироны» Виктор Цыганков все еще не дал ответа турецкому «Трабзонспору» относительно своего возможного перехода, сообщает Haber61.

По информации источника, главный тренер команды из Трабзона Фатих Текке все еще хочет видеть в своем коллективе 28-летнего игрока, до сих пор не принявшего решение относительно своего будущего.

Однако руководство «Трабзонспора», долгое время проявлявшее терпение по отношению к этому трансферу, не намерено ставить под риск подписание исполнителя на позицию правого вингера. Поэтому если украинец не даст согласия на переход уже в ближайшее время, турецкий клуб откажется от него и будет работать над альтернативными вариантами.

Ранее испанский журналист Алекс Луна анонсировал трансфер Цыганкова.