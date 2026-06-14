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  4. «Потрясающая продажа». Испанский журналист анонсировал трансфер Цыганкова
Испания
14 июня 2026, 15:02 |
1184
0

«Потрясающая продажа». Испанский журналист анонсировал трансфер Цыганкова

Алекс Луна прокомментировал ситуацию с украинским вингером Жироны

14 июня 2026, 15:02 |
1184
0
«Потрясающая продажа». Испанский журналист анонсировал трансфер Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Испанский журналист Алекс Луна поделился мнением о ситуации с будущим украинского вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

«Что ж, мы уже знаем, что окружение Цыганкова направило письмо «Жироне», в котором высказано четкое желание игрока уйти. Он сказал, что не будет оказывать никакого давления по этому вопросу, но он намерен покинуть клуб. Но факт и то, что «Жирона» хочет, чтобы Цыганков остался.

Клуб сохраняет позицию, которая была высказана на прошлой неделе спортивным директором. Иными словами, намерение состоит в том, чтобы ключевые игроки остались, чтобы сохранить основу команды, поскольку они хотят как можно скорее вернуться в элитный дивизион.

Пока ситуация такова, что клуб не рассматривал никаких предложений, не соответствующих сумме отступных – это 25 миллионов. Это важно, потому что он – один из игроков, чья клаусула не была уменьшена из-за вылета во второй дивизион. «Жироне» будет нелегко, потому что у него остался год контракта, и клуб владеет только 50% его имущественных прав.

Поэтому я лично считаю, что за Цыганкова будет очень трудно получить 25 миллионов, но если поступит хорошее предложение, особенно с течением времени, Цыганков, вероятно, покинет «Жирону». Кстати, несколько клубов Ла Лиги зарашивали информацию об игроке, а также представители иностранных чемпионатов. «Трабзонспор» является одним из самых заинтересованных клубов в игроке, и на этой неделе также появится интерес со стороны еще одного испанского клуба.

Есть 25 миллионов отступных, которые никто не заплатит. Сезон-2026/2027 закончится, и Цыганков уйдет бесплатно, поэтому если «Жирона» получит предложение в размере 12 или 15 миллионов, это будет потрясающая продажа. Он – один из трех игроков, кто точно уйдет. Он, Унаи... Клубу принадлежит только 50% прав на украинца, то есть за него они могут получить 6 миллионов. Очевидно, он должен уйти», – сказал Луна в эфире SER Podcast.

Сообщалось, что Цыганков стал главной трансферной целью клуба Ла Лиги.

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чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков трансферы Сегунда Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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