Источник: Цыганков стал главной трансферной целью клуба Ла Лиги

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков стал главной трансферной целью летом для «Эспаньола». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, «Эспаньол» планирует воспользоваться вылетом «Жироны» из Ла Лиги и желанием Цыганкова сменить клубную прописку и уже готовит предложение по поводу украинца.

Главным препятствием для трансфера называется клаусула, прописанная в контракте игрока, составляющая 30 млн евро. Над подписанием украинца будет работать спортивный директор «Эспаньола» Рамон Мончи, непосредственно и рекомендовавший его клубу.

Сообщалось, что клуб Ла Лиги хочет обменять Цыганкова.