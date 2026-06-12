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Испания
12 июня 2026, 11:51 | Обновлено 12 июня 2026, 12:57
1778
0

Источник: Цыганков стал главной трансферной целью клуба Ла Лиги

Украинского вингера хочет подписать Эспаньол

12 июня 2026, 11:51 | Обновлено 12 июня 2026, 12:57
1778
0
Источник: Цыганков стал главной трансферной целью клуба Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков стал главной трансферной целью летом для «Эспаньола». Об этом сообщает Estadio Deportivo.

По информации источника, «Эспаньол» планирует воспользоваться вылетом «Жироны» из Ла Лиги и желанием Цыганкова сменить клубную прописку и уже готовит предложение по поводу украинца.

Главным препятствием для трансфера называется клаусула, прописанная в контракте игрока, составляющая 30 млн евро. Над подписанием украинца будет работать спортивный директор «Эспаньола» Рамон Мончи, непосредственно и рекомендовавший его клубу.

Сообщалось, что клуб Ла Лиги хочет обменять Цыганкова.

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чемпионат Испании по футболу Сегунда Ла Лига Жирона Эспаньол Виктор Цыганков трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко Источник: Estadio Deportivo
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